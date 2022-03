“El Piojo” crítica el desempeño de Gerardo Martino con la Selección Mexicana

Ante la posibilidad de tomar el mando del seleccionado azteca, Miguel Herrera abrió sus puertas e indicó que todo pasa por negociaciones con su club, Tigres de la UANL.

Por Wilson Flórez

Ciudad de México, 29 de marzo (La Opinión).- Hay mucha inestabilidad dentro de la estructura de la selección mexicana. La continuidad de Gerardo Martino corre peligro y cada vez es más palpable su despido. A pesar de que El Tri está muy cerca de asegurar su cupo al Mundial de Qatar 2022, desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF), planean poner el futuro del “Tata” en manos de una votación. Bajo estas circunstancias, Miguel Herrera ya dio su opinión al respecto.

“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”, sentenció Herrera en una entrevista a ESPN.

Gerardo Martino se ha ausentado de tres partidos importantes durante el Octagonal de Concacaf. Las razones radican en que el estratega argentino sigue recuperándose de un desprendimiento de córnea que sufrió en su ojo derecho. En este sentido y por recomendaciones médicas, el “Tata” no ha podido viajar a algunos partidos con sus dirigidos.

Esta condición es una razón más que genera dudas en torno a su continuidad. Por otra parte, las constantes derrotas ante Estados Unidos y que El Tri se quede con el puesto del repechaje a la Copa del Mundo serían los otros factores que derramarían la paciencia sobre el proceso.

HERRERA ESTARÍA DISPUESTO A DIRIGIR LA SELECCIÓN MEXICANA

El “Piojo” ha sido el principal vinculado con El Tri. El entrenador azteca ha recibido el rótulo de “salvador” ante la crisis de rendimiento que afronta México a escasos meses del Mundial. Ante la posibilidad de tomar el mando del seleccionado azteca, Miguel Herrera abrió sus puertas e indicó que todo pasa por negociaciones con su club, Tigres de la UANL.

“Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, mucho orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar. Sinceramente mi cabeza está al 100 por ciento en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos, para ver cómo se ponen de acuerdo”, expresó.

