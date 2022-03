La NASA halla zona de actividad relativamente reciente de volcanes de hielo en Plutón

Redacción Ciencia, 29 mar (EFE).- En Plutón existe una zona marcada por la actividad relativamente reciente de volcanes de hielo que alcanzan hasta siete kilómetros de altura, según un estudio que publica Nature Communications.

Las imágenes tomadas de Plutón por la nave New Horizons de la NASA han permitido a un equipo encabezado por el Instituto de Investigación del Suroeste en Colorado (Estados Unidos) examinar una zona dominada por grandes elevaciones irregulares al suroeste de la Sputnik Planitia, la planicie helada cerca del ecuador del planeta.

