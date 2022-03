Portugal y CR7 clasifican al Mundial de Catar; también van Ghana, Senegal y Polonia

Estados Unidos, 29 de marzo (AP).- Habrá otra Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo. El máximo goleador en el futbol masculino de selecciones podrá jugar en su quinto Mundial en Qatar luego que Portugal derrotó el martes 2-0 a Macedonia del Norte en los repechajes de Europa.

Macedonia del Norte no pudo dar otro zarpazo en la agonía para eliminar a un peso pesado, como hizo ante el campeón europeo Italia el jueves pasado en Palermo.

Bruno Fernandes abrió la cuenta para los anfitriones tras un buen pase de Cristiano en la primera parte y añadió el segundo en el complemento.

Portugal se clasificó a su sexto Mundial seguido.

Los macedonios tendrán que esperar para debutar en un Mundial. Venían de participar por primera vez en un gran torneo al disputar la Eurocopa el año pasado.

Después de sortear los repechajes, Portugal quedará entre los cabezas de serie en el sorteo del viernes para el Mundial que arrancará en noviembre.

Con 37 años, Cristiano intervendrá en su décimo gran torneo seguido, racha que empezó con la Euro 2004. Ha disputado cuatro mundiales y cinco campeonatos europeos, con un título continental en 2016.

MANÉ Y SENEGAL VAN AL MUNDIAL, SALAH SUFRE EN LOS PENALES

Sadio Mané catapultó a su país a la Copa del Mundo a expensas de Mohamed Salah, su compañero de Liverpool, con Senegal imponiéndose 3-1 ante Egipto en una tanda de penales tras el 1-1 en el marcador global.

