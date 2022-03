Peso mexicano retoma la racha positiva y dice adiós al nivel de 20 por dólar

El tipo de cambio favoreció al peso mexicano este martes, al registrarse un avance del 0.86 por ciento frente al dólar estadounidense.

Ciudad de México, 29 de marzo (Investing).– El peso mexicano retomó la racha positiva de las últimas dos semanas, y vuelve a apreciarse 0.86 por ciento, y se sitúa en 19.93 por dólar, impulsado por los avances en las negociaciones de paz, entre Rusia y Ucrania.

“Aunque la incertidumbre es máxima, el que se mantenga el diálogo bilateral deja margen para la esperanza de un pacto”, dijo Jorge Gordillo a Investing, director de análisis económico y bursátil de CiBanco.

El tipo de cambio vuelve ceder de nuevo, después de la subida que reflejaba ayer cuando el mercado estaba desesperanzado y las posibilidades de acuerdo entre Rusia y Ucrania se desvanecían. A lo que se sumaba el brote de COVID-19 en China y el confinamiento más estricto en Shanghái.

“Después del retroceso de ayer, el peso mexicano regresa al terreno positivo, apreciándose cerca de 20 centavos”, puntualiza Gordillo.

Según el experto, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 19.87 y 20.07 pesos mexicanos spot.

