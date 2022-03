Actriz de El Príncipe del Rap defiende a Will Smith por bofetada a Chris Rock

MADRID, 29 de marzo (EuropaPress).- Janet Hubert, la actriz que encarnó a la mítica tía Viv en las tres primeras temporadas de El príncipe del rap, ha defendido al que fuera su sobrino en la ficción, Will Smith, tras el altercado protagonizado en la gala de los Óscar donde abofeteó a Chris Rock.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha mostrado su apoyo al actor después de que Smith agrediera públicamente a Rock a raíz de una broma sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith.

“Ambas acciones fueron erróneas, pero Chris se pasó. Lo conocí una vez… y ya fue suficiente para mí… muy mezquino”, prosiguió la actriz en su mensaje, defendiendo así la reaccón de Will Smith después de que Rock hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith y gozosa de que el actor lograse hacerse con el Oscar por su interpretación en El método Williams.

Will Smith: https://t.co/DNVR5S5gOi via @YouTube

Yesss sweeheart, like I said you did the THANG. No green screen, no car chases, no special effects, you had to do it all yourself, AND your entire cast.The girls were brilliant! We honor you as a fellow ACTOR, BRAVO TO YOU ALL!

— Janet Hubert (@OGJanetHubert) February 28, 2022