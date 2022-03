LPGA cambia criterios y sumará a golfista mexicana Lorena Ochoa a su Salón de la Fama

California, EU. 29 de marzo (AP).- Integraba ya el Salón de la Fama del Golf Mundial. Pero ahora, Lorena Ochoa formará parte de otro recinto que reconocerá su ilustre trayectoria.

La mexicana tendrá su lugar en el Salón de la Fama de la LPGA, junto a ocho fundadoras de ese circuito profesional de golf femenino.

El martes, la LPGA anunció cambios al criterio para que una golfista sea elegida, retirando el requisito de que las jugadoras completaran 10 años en la Gira.

LPGA Announces Changes to the LPGA Hall of Fame Criteria

– Welcome to the Hall Of Fame, @LorenaOchoaR! 👏

– Shirley Spork and LPGA Founders not already in Hall of Fame will be inducted as Honorary members! 👏

MORE ➡️ https://t.co/Ags5a4ZHGZ

— LPGA (@LPGA) March 29, 2022