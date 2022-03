Zoe Kravitz critica implícitamente a Will Smith por atacar a Chris Rock en los Óscar

AS MÉXICO

Zoe Kravitz, Catwoman en la nueva cinta de The Batman, compartió su desaprobación por la polémica en la que se involucró Will Smith al golpear a Chris Rock en la ceremonia de los Óscar.

Por Corina González

Ciudad de México, 29 de marzo (ASMéxico).- Zoë Kravitz ha compartido su desaprobación por la controvertida noche de Will Smith en los Óscar del pasado domingo. El actor subió al escenario de la ceremonia y abofeteó a Chris Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre Jada Pinkett Smith. Smith luego regresó a su asiento para decirle a Rock: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”.

El incidente entre Smith y Rock sorprendió al público, tanto dentro del Teatro Dolby como a quienes vieron la ceremonia desde casa, ya que no quedó claro de inmediato si la interacción era fue algo planificado o no.

ZOE KRAVITZ CRITICA LA BOFETADA DE QILL SMITH EN LOS ÓSCAR

En un par de publicaciones de Instagram compartidas este martes, Kravitz publicó una descripción aludiendo al altercado, aunque la actriz de Batman no mencionó ni a Rock ni a Smith por su nombre. “Aquí hay una foto de mi vestido en el espectáculo donde aparentemente estamos atacando a la gente en el escenario ahora”, escribió.

Posteriormente, la intérprete de Catwoman compartió otra foto de ella en el after-party de los Óscar de Vanity Fair, con un mensaje similar: “Y aquí hay una foto de mi vestido en la fiesta después de la entrega de premios, donde estamos aparentemente gritando blasfemias y agrediendo a la gente en el escenario ahora”, publicó.

WILL SMITH SE DISCULPA PÚBLICAMENTE CON CHRIS ROCK

En su discurso de aceptación al ser galardonado como mejor actor, Will Smith se disculpó con la Academia y sus compañeros nominados, pero no con Rock. No obstante, el lunes recurrió a su Instagram para ofrecer una disculpa pública al comediante.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, escribió Smith.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, agregó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.