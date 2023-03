Videgaray, Osorio y Castillejos promovieron la meteórica carrera de Piña a la SCJN

Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y Humberto Castillejos Cervantes —los tres colaboradores más cercanos a Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República— están vinculados directamente al ascenso de la Ministra Norma Piña.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- “Primo”, le llama la Ministra Norma Piña Hernández a Miguel Ángel Osorio Chong, quien como Secretario de Gobernación operó en el Senado para que su parienta lejana y paisana hidalguense llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2015, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto mediante su consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes.

Y ya en el cargo de Ministra Presidenta de la SCJN, a partir de enero de 2023, Piña Hernández designó como Secretaria Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano administrativo del Poder Judicial que también preside, a Fernanda Casanueva de Diego, Oficial Mayor de Luis Videgaray Caso en las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Piña no sólo ha tenido el apoyo de Peña, sino también reclutó a quien fue la coordinadora de comunicación social de la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota por la Presidencia de la República en 2012, Karla Garduño Morán, quien hasta hace un par de meses era la directora de Información del Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por Lorenzo Córdova.

Garduño Morán, quien fue asociada al ocultamiento de la encuesta contratada por el INE que registró un alto apoyo a la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, omite en su currícula oficial que se desempeñó como vocera de Vázquez Mota, quien la separó de su equipo en medio de la campaña.

Ella es identificada como la responsable del comunicado que, la noche del viernes 24 de marzo, dio a conocer que “la SCJN” admitió la demanda presentada por el INE contra la Reforma Electoral conocida como “Plan B” y concedió la suspensión solicitada, pese a que fue una decisión solamente del Ministro Javier Laynez Potisek, no de los otros diez.

Hija de Isaac Piña Pérez, el Procurador de Justicia de Hidalgo que murió al desplomarse en Pachuca el helicóptero —en abril de 1969—, la Ministra Piña ha reunido un equipo con énfasis en las mujeres como Casanueva de Diego, quien trabajó como asesora de Pedro Aspe, Secretario de Hacienda de Carlos Salinas.

Esta funcionaria fue secretaria particular de Luis Téllez cuando trabajó como Jefe de Oficina de la Presidencia con Ernesto Zedillo, Oficial Mayor de la Secretaría de Energía, 1997 a 2003, con Vicente Fox y tuvo el mismo cargo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 2006 a 2009, con Calderón, además de trabajar con su amigo José Antonio Meade Kuribreña en el IPAB entre 2004 y 2006.

Además de ella, quien este año manejará desde el Consejo de la Judicatura 68 mil 933 millones de pesos, otra colaboradora clave de la Ministra Piña es la Oficial Mayor de la SCJN, Dimpna Gisela Morales González, quien fue coordinadora de Administración y Finanzas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre 2020 y 2021, con Sergio López Ayllón.

Pero la principal colaboradora de la Ministra Piña es Natalia Reyes-Heroles Scharrer, Secretaria General de la Presidencia de la SCJN, quien tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento de la institución en las áreas administrativas y las ponencias de los integrantes del Pleno, así como la difusión a través del Canal Judicial y la Dirección General de Comunicación Social.

Reyes-Heroles Scharrer es abogada del Instituto Autónomo de México (ITAM), hija de Federico Reyes-Heroles González Garza, presidente fundador de la organización Transparencia Mexicana, y sobrina de Jesús Reyes-Heroles González Garza, secretario de Energía de Zedillo, director de Pemex de Felipe Calderon y con intereses en el sector energético.

El esposo de Reyes-Heroles Scharrer, Javier Orozco Becerra, también está vinculado a los intereses energéticos como gerente de Desarrollo de Negocios de NEOmexicana, empresa distribuidora de gas natural.

La Ministra Piña llegó a la presidencia de la SCJN después del escándalo del presunto plagio de la Ministra Yasmín Equivel Mossa, cuya conducta de frialdad ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue aplaudida por la oposición desde que no se puso de pie al inicio de la ceremonia por el aniversario de la Constitución de 1917, en 5 de febrero, en Querétaro.

Apenas el 18 de marzo, en la concentración en el Zócalo convocada por el Presidente López Obrador para conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, un grupo de personas prendieron fuego a un monigote de cartón que representaba a Piña, lo que dio lugar a una condena a la que se sumó el propio Presidente de México.

La SCJN emitió un comunicado en el que el Poder Judicial Federal, a través de sus ministras, ministros, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, juezas y jueces reprochó “categóricamente las manifestaciones de violencia y odio” de ese día contra la Ministra Piña.

“Preocupa a este Poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación, no sólo institucional, sino entre los mexicanos. La violencia, de cualquier tipo, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos: la salvaguarda de los derechos humanos y del estado de derecho. No más acciones de odio. No más violencia de género. México nos demanda más”.