CdMx: Incendio en la alcaldía Cuauhtémoc deja dos fallecidos; evacúan a 70 personas

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- Durante la noche de este martes personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil llegaron a la calle Carlos J. Meneses tras el reporte de un fuerte incendio en la colonia Buenavista, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Dos personas fallecieron a causa del incendio, además de que el inmueble afectado era habitado por personas vulnerables en situación de calle; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) evacuaron a 70 personas.

Casi a las ocho de la noche el cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que el fuego se encontraba confinado y sin riesgo a que se propagará a los inmuebles cercanos.

Sandra Cuevas, alcaldesa de la demarcación, llegó al lugar de los hechos pero fue recibida con gritos de “no hace nada” y con groserías por parte de los damnificados del accidente, le recriminaron el abandono a sus peticiones para mejorar sus condiciones de vivienda.

En respuesta, Cuevas responsabilizó a las familias afectadas por ser las culpables del accidente, ya que los acusó de invadir un predio y provocar el incendio por colgarse de la luz de manera irregular.

“No se vale que vamos llegando y empiezan con mentadas de madre cuando ustedes son los responsables, yo no les dije róbense el predio, yo no les dije cuélguense de la luz. Discúlpenme, entonces no me pueden venir a mi a gritar ‘no atiende’. Si alguien está trabajando todos los días, 20 horas al día soy yo”, declaró Cuevas.