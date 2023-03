El TEPJF desecha impugnaciones del PAN contra quintentas para consejeros del INE

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó deshechar impugnaciones presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de los perfiles integrantes de las quintentas para ocupar los nuevos cargos de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Magistrado José Luis Vargas, quien acumuló las impugnaciones presentadas por la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, determinó en su proyecto de resolución el desechamiento de dichos recursos ya que consideró que los perfiles elegidos han pasado correctamente a través de todas las etapas del proceso de eleción.

A pesar de ello, el Magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón apuntó que una de las impugnaciones sí debió de admitirse porque aseguró que no opera la irreparabilidad y, por lo tanto, deben de analizarse todos los casos.

Sin embargo, también dicho funcionario respaldó el proyecto del Magistrado Vargas sobre deshechar las impugnaciones, ya que consideró que no cuenta con “interés jurídico ni legitimación” para impugnar esa clase de asuntos.

“En particular sí considero que el medio de impugnación presentado por el ciudadano Jorge Triana [Diputado del PAN] sí debe desecharse porque no tiene interés jurídico ni legitimación para impugnar la idoneidad de las personas integrantes de las quintetas”, expresó.

El Grupo Parlamentario del PAN, en conjunto con el Diputado Jorge Triana, presentaron una serie de impugnaciones ante el TEPJF para solicitar la revocación de las quintetas de finalistas que el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados ha establecido para aquellos aspirantes a ocupar cargos dentro del Consejo General de INE, incluyendo la titularidad que dejaría Lorenzo Córdova Vianello el próximo 3 de abril.

Las y los diputados panistas argumentan que las y los aspirantes Bertha Alcalde, Guadalupe Álvarez, Iulisca Zircey Bautista, Guadalupe Taddei, Netzaí Sandoval y Víctor Humberto Mejía, no son garantía de los principios de autonomía, independencia e imparcialidad que debe de regir la conformación de las autoridades electorales.

“Lo que estamos nosotros solicitando es que de plano el proceso se dé por nulo, porque los perfiles no son ideales, no cubren un perfil de idoneidad y porque nosotros tenemos la obligación de cuidar las características de cada uno de ellos”, argumentó Triana durante la presentación de la demanda.

En relación a la designación de las y los nuevos consejeros del INE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó esta mañana que éstos deberían de ser elegidos a través de una insaculación o tómbola.

“Mi opinión es que no negocien, como era antes. Uno para ti, otro para ti, dos para mí. No: que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa, que no negocien, que no haya cuota y que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte”, dijo durante la conferencia matutina de este miércoles.