La FGJEM localiza 6 cuerpos en Carretera Federal Panamericana; autoridades investigan

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este viernes que fueron localizados seis cuerpos en la Carretera Federal Panamericana, al norte de la entidad y a seis kilómetro del límite con Querétaro.

En un comunicado, la dependencia estatal detalló que el hallazgo ocurrió durante la mañana a la altura del kilómetro 122, en el tramo Palmillas-Atlacomulco.

Según el reporte, los cuerpos de las víctimas corresponden a cinco hombres y una mujer, quienes tenían vendajes en los ojos, por lo que las autoridades mexiquenses mencionaron que presuntamente fueron privadas de la vida a pie de carretera.

La #FiscalíaEdoméx informa que esta mañana, a la altura del kilómetro 122 de la Carretera Federal Panamericana, tramo Palmillas-Atlacomulco, a 6 kilómetros de los límites con el estado de #Querétaro y a 500 metros de un retorno sobre esa vialidad, fueron localizadas 6 personas… pic.twitter.com/Uo3MHyWWZn — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 29, 2024

Los cadáveres localizados presentaban heridas por arma de fuego, y sólo uno de los cuerpos registraba mutilación de tres falanges sin que estas se encontraran en el sitio, por lo que se sospecha que la persona fue agredida previamente y en un lugar diverso.

“Se trabaja para determinar cómo fueron trasladadas las víctimas al lugar ya que no se encuentra ningún vehículo en la zona”, anunció la FGJEM.

La Fiscalía del Edomex también detalló que las víctimas aún no han sido identificadas porque no se encontraron credenciales; motivo por el que establecieron comunicación con sus homólogas de Querétaro e Hidalgo.

Lo anterior “para conocer si cuentan con reporte de personas desaparecidas que coincidan con la media filiación de los cuerpos, así mismo se solicitará la colaboración de autoridades de otro estado para el esclarecimiento de los hechos”.

En la misma línea, las autoridades se encuentran investigando si hay relación que pudiera existir con el hallazgo que hicieron autoridades de Querétaro, respecto a una camioneta con impactos de bala localizada el día de ayer en la carretera Portezuelo-Palmillas, de la comunidad de Puerta de Palmillas, en el Municipio de San Juan del Río de esa entidad.