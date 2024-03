FOTOGALERÍA: Miles asisten a la representación 181 del Viacrucis en Iztapalapa

El Viernes Santo se conmemora la Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret; este día los feligreses hacen ayuno, abstinencia de carnes rojas y reflexionan.

Por Yaseline Trejo

Ciudad de México, 29 de marzo (AsMéxico).- El Viernes Santo es un día muy importante para la Semana Santa y los feligreses de la iglesia católica, ya que se conmemora la Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret. Te contamos su origen, significado y cómo es que se celebra en México.

Te compartimos 👇🏻 algunas fotografías de los momentos más significativos. Recuerda que puedes seguir la transmisión #EnVivo de la #SemanaSantaEnIztapalapa aquí: https://t.co/BEpgmtXIV4 pic.twitter.com/MheOU3Y8Ku — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) March 29, 2024

ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL VIERNES SANTO EN MÉXICO

El Viernes Santo es de gran significado para la Semana Mayor debido a que ese día Jesús amaneció en la casa de Caifás, de acuerdo con la revista Desde la Fe, Cristo fue llevado por la mañana ante Pilato para ser juzgado; sin embargo, este lo rechazó y lo mandó con Herodes, el gobernante de Galilea, quien también lo rechazó y volvió a mandar con Pilato.

Al volver con Pilato, lo tuvo que juzgar. Colocándole una corona de espinas en la cabeza y golpeándolo fuertemente con lazos en todo el cuerpo; en el Monte Calvario Jesús de Nazaret fue condenado a la muerte.

Tras cargar una pesada cruz, Jesús fue condenado en medio de dos ladrones y antes de fallecer Jesús pronunció siete palabras. Posteriormente, murió a las 15:00 horas. Tiempo después, su madre y conocidos bajaron su cuerpo y le dieron Santo Sepulcro.

El alcalde de #Iztapalapa, Arq. Raúl Basulto, presente en la #Macroplaza supervisando el dispositivo de #seguridad y #ProtecciónCivil que se ha desplegado para resguardar el orden en este #ViernesSanto de la #181Representación de la #SemanaSantaEnIztapalapa. pic.twitter.com/IeQeyipXFM — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) March 29, 2024

¿QUÉ SE HACE EN MÉXICO DURANTE EL VIERNES SANTO?

Los feligreses recuerdan y acompañan la Pasión y Muerte de Jesús, por ello, el Viernes Santo lo que hacen es reflexionar todo el día con la finalidad de que su espíritu esté alineado con aquellos trágicos momentos que vivió Cristo. También realizan una jornada de ayuno y abstinencia de comer carnes rojas, algunos más acompañan el Viacrucis hacia el Calvario meditando y orando.

Las actividades que hace la Iglesia Católica en Viernes Santo son:

– El Viacrucis (por la mañana).

– Las 7 palabras de Cristo (al mediodía).

– Liturgia de la Pasión de Cristo (a las 15:00 horas).

– Pésame a la Virgen (por la noche).

– Procesión del Silencio y Vía Matris (por la tarde-noche).

LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS ANTES DE MORIR

– “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Luc 23, 24).

“En verdad te digo: ‘Hoy estarás conmigo en el paraíso’” (Lc 23, 43).

“Hijo, he ahí a tu Madre; Madre, he ahí a tu hijo” (Jn 19,26).

“¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” (Mt 27,46).

“Tengo sed” (Jn 19,30).

“Todo está consumado” (Jn 19, 30).

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46).

Esto con el fin de garantizar el orden, la #seguridad y cuidar la #salud de los asistentes a las actividades de este #ViernesSanto de la #181Representación de la Pasión y Muerte de Cristo. #SemanaSantaEnIztapalapa pic.twitter.com/7jIXZmKXPh — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) March 29, 2024

La representación más importante del Viernes Santo es la “Liturgia de la Pasión de Cristo”, ese día no se realiza ninguna misa, únicamente se lleva a cabo la Pasión de Cristo entre las 15:00 y 17:00 horas, compuesta por cinco partes:

– Ingreso en Silencio: El obispo o el sacerdote ingresa en silencio y se acuesta boca abajo en el piso, en señal de duelo por la muerte de Jesús de Nazaret.

– Celebración de la palabra: Se hacen lecturas referentes a la Pasión de Cristo.

– Oración por todo el mundo: Se pide por el bienestar de todas las personas del mundo, incluidos judíos, no creyentes, no católicos, etc.

– Adoración de la Cruz: Es la redención de Cristo, se realiza una colecta que posteriormente se envía a Jerusalén y para ayudar a los lugares santos de Tierra Santa.

– Comunión: Se colocan en un mantel las Hostias Consagradas el día anterior y se da la comunión a los fieles creyentes.

#EnVivo | Sigue la transmisión de las actividades de este #ViernesSanto de la #181Representación de la #SemanaSantaEnIztapalapa, Patrimonio Cultural Inmaterial de México. https://t.co/BBlpD0usnn — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) March 29, 2024

