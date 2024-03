ENTREVISTA ¬ No soy ni de Graco ni de Cuau, vengo de la izquierda: Margarita González

La candidata Margarita González, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos, denunció una guerra sucia en su contra orquestada por Graco Ramírez y el Frente Amplio.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– Margarita González Saravia, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos, denunció una guerra sucia por parte del exgobernador Graco Ramírez y de todo el Frente Amplio en la entidad, que tienen de su parte al Instituto Morelense de Procesos Electorales (IMPEPAC).

En entrevista para el programa “Los Periodistas”, conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado y que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargoAlAire, la candidata de los partidos Morena, Verde Ecologista, PANAL, PES, MAS y el PT, detalló que ha habido imparcialidad de la titular del instituto electoral estatal, Mireya Gally Jordá, en las más de 40 impugnaciones que se han presentado por la campaña sucia que ha financiado el Frente Amplio por Morelos, el cual tiene como su candidata a Lucía Meza Guzmán, una exmorenista.

“Nosotros llevamos más de 40 denuncias en la OPLE de aquí del Estado y también en el INE nacional porque comprobamos que han gastado 17 millones de pesos de guerra sucia sólo en el Facebook; todo el estado está repleto de espectaculares con guerra sucia”.

Exijo a las autoridades correspondientes hacer un alto a la guerra sucia en mi contra. Hoy delincuentes pagados por el PRIAN tapizaron las principales avenidas de Cuernavaca utilizando mi imagen tratando de confundir a la ciudadanía. pic.twitter.com/yyzBTvJA12 — Margarita González Saravia (@margarita_gs) March 29, 2024

La morenista agregó que esta guerra sucia es porque ella y su coalición van arriba en las encuestas de manera importante. “Apenas el fin de semana pasado nos hicieron otra (encuesta) y mantenemos la ventaja importante, entonces pues la guerra sucia se ha convertido como la forma de tratar de bajarnos de la contienda”.

Margarita pidió a Mireya Gally, titular del IMPEPAC y exesposa de Jorge Messeguer Guillen, exsecretario de Gobierno de Graco Ramírez, que acelere la investigación de las denuncias presentadas.

NI CON GRACO NI CON CUAU

González Saravia detalló que están unidos políticos del PRI, PAN, PRD y Graco Ramírez, quien quiere recuperar el poder en Morelos. “Creo que nosotros afectamos muchos intereses en el Estado y eso parece que les molesta muchísimo o los tiene muy preocupados”.

La candidata dijo que esta guerra sucia consiste en tratar de presentarle a la gente que ella es la continuidad del Gobierno del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien ha sido duramente criticado por los niveles de inseguridad que aquejan al estado.

“Nos tratan de ligar de manera permanente con el Gobernador, sabiendo que él trae un trae una problemática en términos de Gobierno, pero nosotros de manera constante estamos diciendo que yo ni pertenezco a Graco ni pertenezco a Cuauhtémoc, nosotros venimos de la lucha de izquierda, del trabajo de décadas y tenemos la capacidad de generar un gobierno ligado a los principios de la Cuarta Transformación de manera fundamental y profunda”.

Sobre las críticas hacia la administración de Cuauhtémoc Blanco, Margarita justificó que el exfutbolista llegó al poder sin experiencia y con la desventaja de que en su Gobierno estaba gente ligada a Graco Ramírez.

“Yo creo que él es, como siempre lo he dicho, un personaje muy valioso en términos deportivos en México, hay mucha gente que lo quiere, no me cabe la menor duda que es un ídolo nacional en el tema deportivo, pero una cuestión es el deporte y otra cuestión es el gobierno. Él es un aliado de Morena, sin embargo, yo como mujer quiero demostrar la capacidad que tengo, cómo podemos profundizar en Morelos la reestructuración completa y generar una nueva línea de trabajo coordinado entre los diferentes poderes”.

VA POR LA TRANSFORMACIÓN DE MORELOS

El estado de Morelos, gobernado actualmente por Morena y partidos aliados, es uno de los estados con mayor inseguridad en el país. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad pasó de 783 víctimas de homicidio doloso en 2018 a 1,504 en 2023, por esta razón, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia consideró importante enfatizar sobre sus propuestas para abatir este delito, las cuales, aseguró, son diferentes a las de Cuauhtémoc Blanco.

“Yo creo que para poder tener un gobierno de Morena o de la Cuarta Transformación tienes que venir de esos principios, o sea, no quiere decir que porque es estés en Morena sigas los principios de lo que el Presidente nos ha marcado, no mentir, no robar, por eso yo hago un llamado a todos los candidatos y candidatas de Morena a que asumamos de manera central los valores”, dijo.

La candidata recordó que el tema de la inseguridad es uno de los grandes pendientes en Morelos y el tema se remonta desde la época del exgobernador Jorge Carrillo Olea (1994-1998).

“No es que haya nacido ahorita el tema de la inseguridad en nuestro estado, nació en la época de Carrillo Olea, fue donde inicia todo este proceso de inseguridad y desconexión de los gobiernos con las comunidades.

“GRACO QUIERE RECUPERAR EL PODER”

Graco Ramírez Garrido Abreu, quien gobernó Morelos de octubre de 2012 a septiembre de 2018 en medio de acusaciones de corrupción, es uno de los políticos a quien Margarita acusa de estar detrás de la guerra sucia en su contra.

“Graco Ramírez, que se dice de izquierda, pero lógicamente no lo es, le deja a Cuauhtémoc las peores condiciones para gobernar, por ejemplo, un Fiscal Anticorrupción y una serie de obstáculos. Para mí el problema es como frenar a esos intereses que están en la derecha queriendo regresar a sus privilegios, a tomar el control del Gobierno y que están haciendo una inversión impresionante en toda esta guerra sucia contra nosotros”.

Para Margarita, Graco y políticos del Frente están impulsando esta guerra sucia en su contra con muchos millones de pesos que el IMPEPAC no ha querido investigar.

“Tenemos más de 40 demandas en el OPLE de aquí y todavía no recibimos la respuesta, ya tenemos hasta juicios para que en los tribunales electorales se investigue y se haga caso de lo que está pasando con todo este recurso. Yo creo que los órganos electorales tienen que garantizar un proceso democrático”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado