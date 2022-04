Actriz de Dr. Strange es acusada junto a su esposo de abuso sexual de un menor

MADRID, 29 de abril (EuropaPress).- Zara Phythian, actriz que encarnó a una de las secuaces de Kaecilius (Mads Mikkelsen) en Doctor Strange, se enfrenta a un juicio por abuso sexual a una menor. La también especialista y su marido, Victor Marke, han sido acusados en Reino Unido de varios cargos por unos hechos que supuestamente tuvieron lugar a principios de los 2000.

Según BBC, los abusos tuvieron lugar entre 2005 y 2008, cuando la víctima tenía entre 13 y 15 años. La demandante declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Nottingham y reveló que, como los acusados eran instructores de artes marciales, les admiraba por su trabajo en esta disciplina.

Aparentemente los primeros abusos ocurrieron después de que la pareja le diera alcohol y Phythian la desafiara a practicarle sexo oral a Marke. Según la víctima, posteriormente Marke tuvo relaciones sexuales con ambas. “Sabía que estaba mal, pero simplemente no sabía cómo salir de la situación ni decir nada. Recuerdo haber intentado copiar la reacción de Zara, porque la admiraba y trataba de ser como ella en todos los sentidos”, afirmó.

A child cannot give consent, so this headline should read “Zara Phythian and husband Victor Marke accused of rape of child” @BBCNews language matters https://t.co/8dIoIPUOto

