Elon Musk vende 8 mil 500 mdd en acciones de Tesla tras acuerdo para adquirir Twitter

Nueva York, 29 abr (EFE).- El multimillonario Elon Musk, consejero delegado de Tesla, vendió unos ocho mil 500 millones de dólares en acciones de la empresa de vehículos eléctricos en los tres días posteriores a que la junta directiva de Twitter aceptara su oferta de compra.

Según documentos publicados en las últimas horas por la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), Musk vendió entre el martes y el jueves de esta semana más de 9.6 millones de participaciones de Tesla a un precio que varió entre los 820 y los mil dólares por título.

Tras esta venta en tres días, el empresario mantiene en su posesión 163 millones de acciones, en torno al 16 por ciento de los valores de la compañía.

Las acciones de Tesla, subían hoy un 3.25 por ciento. después de una fuerte caída sufrida ayer.

Musk, el hombre más rico del mundo según la lista Forbes, consiguió el pasado lunes su propósito de hacerse con la red social Twitter, a la que calificó como “la plaza digital del pueblo”, después de que la empresa aceptara su oferta de compra por 44 mil millones de dólares.

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally

— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022