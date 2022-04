La periodista Vira Hyrych es asesinada en ataque ruso con misiles sobre Kiev, Ucrania

BERLÍN – La emisora Radio Free Europe/Radio Liberty (Radio Europa Libre/Radio Libertad), financiada por Estados Unidos, dice que una de sus periodistas murió en un ataque ruso con misiles sobre la capital de Ucrania, Kiev, el jueves en la noche.

Vira Hyrych falleció cuando el edificio en el que vivía fue alcanzado por un proyectil y su cuerpo se encontró entre los escombros el viernes, señaló Radio Free Europe. Hyrych trabajaba para su servicio en ucraniano desde 2018, agregó el comunicado.

Diez personas más resultaron heridas, de las cuales al menos una perdió una pierna, según los servicios de emergencias.

En referencia al ataque, Rusia dijo que “destruyó edificios de producción” en una fábrica de defensa en la capital ucraniana con “armamento de alta precisión y largo alcance”, explicó el vocero del Ministerio de Defensa el viernes.

#Russian occupiers claim that yesterday's missile attacks on #Kyiv and Fastiv in Kyiv region were aimed at military and strategic objects. But the whole world could see destroyed residential buildings. Russian rocket claimed life of Ukrainian journalist Vira Hyrych. R.I.P. pic.twitter.com/nmzVGn9p4c

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 29, 2022