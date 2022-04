VIDEO: El conductor de televisión James Corden anuncia su retiro del famoso programa

Por Lynn Elber

LOS ÁNGELES, 29 de abril (AP).- James Corden dijo que se retirará de su programa de televisión nocturno el próximo año, calificándolo como un “buen momento para seguir adelante y ver qué más podría haber”.

Corden anunció su decisión el jueves durante la grabación de The Late Late Show de CBS, que comenzó a conducir en 2015.

Corden, quien no ofreció detalles sobre el rumbo que podría tomar su carrera a continuación, dijo que el programa nocturno ha cambiado su vida. “Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Ha estado más allá de mis sueños más locos y salvajes”, dijo.

After an incredible run, James announces that he will bid farewell to The Late Late Show in 2023. pic.twitter.com/k9KtKNmv5Q

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) April 28, 2022