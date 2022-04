Fans reúnen más de dos millones de firmas para el despido de Heard de Aquaman

Fanáticos de los cómics hicieron una petición en una famosa página de firmas para que la actriz Amber Heard sea despedida del reparto de la secuela de Aquaman.

MADRID, 29 de abril (EuropaPress).- Si no hay imprevistos, Aquaman and the Lost Kingdom, la esperada secuela del superhéroe marino de DC, llegará a los cines el 17 de marzo del año que viene con el objetivo de convertirse en uno de los blockbusters de la temporada primaveral. Aunque todo apunta a que Jason Momoa volverá a estar acompañado por Amber Heard, los fans que reniegan de la actriz a raíz de su batalla judicial con Johnny Depp cada vez hacen más ruido, hasta el punto de que la petición para que se despida a la interprete ha superado los dos millones de firmas.

La petición, realizada a través de la plataforma Change.org, lleva ya más de dos millones de firmas. El número de fans que rechazan ver de nuevo a la intérprete ha aumentado considerablemente coincidiendo con la celebración del juicio por difamación que enfrente al exmatrimonio.

No es la primera vez que una cantidad notable de fans expresa su deseo de que Warner expulse a la intérprete de la producción, la cual ha tenido que retrasar su fecha de estreno por motivos ajenos al juicio. Ya en 2020, surgió una petición online que exigía que Warner tomase las mismas medidas con Heard que las que impusoa Depp con su abrupta salida de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

La petición de quitar a Amber Heard de Aquaman 2 ya ha conseguido 2 millones de firmas. Creo que es el momento perfecto de reemplazarla con Emilia Clarke, que dicho sea de paso, tiene mil veces mejor química con Jason Momoa que Amber. pic.twitter.com/KJj99qIe6n — Potterverse ⏃ ⚯͛ ⑨¾ (@Potterverse_) April 28, 2022

En junio de 2021, volvió a surgir otra petición que demandaba la expulsión de la intérprete de la secuela de Aquaman, que logró rebasar los dos millones defirmantes. Dado que el juicio de Depp y Heard continúa y es público, lo que ha hecho que sea muy seguido por la opinión pública, no es extraño que haya surgido con fuerza un movimiento contra la actriz.

De momento, Warner no tiene intención de sustituir a la actriz y Mera seguirá estando interpretada por Heard; lo que sí ha modificado ha sido la fecha de estreno de la cinta. Prevista inicialmente para el 16 de diciembre de este año, con vistas a ser uno de los blockbusters navideños, el estudio ha optado por retrasar su lanzamiento al 17 de marzo del año que viene, lo que evitará que se enfrente en taquilla a la secuela de Avatar, prevista para el mismo día.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press