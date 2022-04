Neal Adams, dibujante de DC Cómics, fallece a los 80 años de edad debido a una sepsis

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).-Neal Adams, famoso dibujante conocido por trabajos como Batman, Linterna Verde y Green Arrow en DC Cómics, murió este viernes debido a complicaciones de una sepsis a la edad de 80 años.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, fue la propia esposa del artista quien compartió la noticia.

“Neal Adams, dibujante de cómics que revitalizó a Batman y luchó por los derechos de los creadores, muere a los 80 años”, escribió el portal de Estados Unidos en una publicación.

Neal Adams, Comic Book Artist Who Revitalized Batman and Fought for Creators’ Rights, Dies at 80 https://t.co/8xHkPd2M34

— The Hollywood Reporter (@THR) April 29, 2022