Frida Sofia lanza mensaje a Alejandra Guzmán sobre su decisión por desheredarla

La hija de Alejandra Guzman le mando un mensaje a su madre ante los supuestos audios que se filtraron en que la cantante confiesa que desheredo a Frida Sofía.

Por Diego Valencia

Los Ángeles, 29 de baril (LaOpinión).- En una entrevista con el programa de Univision El gordo y la flaca, la cantante Frida Sofia habló sobre los audios filtrados de su madre Alejandra Guzmán en los que asegura que vendió una propiedad que comparte con su hija y que la había “desheredado”.

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años. La neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que tenía su compañía, pero no puede [vender la propiedad] sin mi consentimiento. Somos partners [socias], somos 50/50″, aseguró.

En los audios que se filtraron de la “Reina de corazones”, ella asegura que “los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya, no pasa nada. Yo soy la dueña única, o sea que […] los ponga a mi nombre los otros dos”, sumando que su heredero sería su sobrino Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán.

Antes de la entrevista, Frida había compartido en redes sociales un “meme” burlándose de la situación con la frase “Como cuando te ‘desheredan’, pero la fiesta sigue”. Adicionalmente, en sus declaraciones televisadas afirmó que “No vivo con un pinche departamento, ni nada, al contrario ojalá no haya hecho nada malo porque aquí en Estados Unidos, lo Guzmán no te quita lo criminal, bro”.

Actualmente, Alejandra Guzmán no ha declarado nada sobre este conflicto con su hija Frida Sofia, pero sabemos que está ocupada con su gira “Perrísimas” acompañada de Paulina Rubio, con quien los fanáticos se queja que no tiene mucha química.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.