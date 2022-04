Primeras críticas definen a Top Gun: Maverick como “intensa” y “emocionante”

La próxima cinta de Tom Cruise llegará el próximo 27 de mayo a los cines del mundo; las primeras críticas han sido favorables para la secuela de Top Gun.

MADRID, 29 de abril (EuropaPress).- La esperada secuela de Top Gun, titulada precisamente como su protagonista, Maverick, llegará a los cines el próximo 27 de mayo. A un mes para su estreno, algunos afortunados ya han podido ver el ansiado filme protagonizado por Tom Cruise y las reacciones han sido muy positivas asegurando que la cinta es “intensa y emocionante” y que la espera “ha merecido la pena”.

Según recoge ComicBook.com, durante su presetanción en la CinemaCon que se celebra en Las Vegas, Paramount Pictures realizó una proyección para los asistentes. Y la secuela de Top Gun no tardó en cosechar los elogios y aplausos del público, entre el que se encontraban también varios miembros de la prensa especializada.

Entre ellos, los de Erik Davis. El periodista de Fandango, quiso destacar que “la acción y las escenas aéreas son increíblemente intensas, cambian y evolucionan continuamente. Te dejan al borde de tu asiento”. “No estaba preparado para lo emotiva que fue”, concluye.

One word: Wow! #TopGunMaverick is absolutely terrific in every conceivable way. The action & flying is crazy intense & continually changes & evolves. You’re on the edge of your seat. I was not prepared for how emotional it was, too. The crowd cheered a dozen times. It’s real deal pic.twitter.com/G1dacuZctz — Erik Davis (@ErikDavis) April 28, 2022

Rohan Patel de ComicBook coincide con la opinión de Davis y asegura que Top Gun: Maverick, es “un golpe maestro”. “Estuve pegado al borde de mi asiento durante todo el tercer acto. Cruise se supera a sí mismo asombrándonos, las escenas aéreas son sorprendentes y es realmente emotiva. Cruise y Connelly tienen una química estupenda, y el nuevo reparto deja su impronta”, apuntó el periodista.

“#TopGunMaverick es una profunda experiencia cinematográfica y fácilmente la mejor película del año. Lo que Kosinski, @chrismcquarrie, @eddiehamilton, y por supuesto @TomCruise han logrado es épico, íntimo y desgarrador. Por muy buena que creas que va a ser, es aún mejor”, apunta de forma entusiasta el periodista Drew Taylor de The Wrap.

“#TopGunMaverick mereció la pena esperar. Me reí, lloré, me vine arriba y me dejó al borde de mi asiento. Acabo de verla, pero tengo ganas de volver a verla”, señala otro de los asistentes.

#TopGunMaverick is a masterstroke, was on the edge of my seat the entire third act. Cruise outdoes himself with the awesome factor, the aerial scenes are jaw-dropping and it’s genuinely emotional. Cruise & Connelly have terrific chemistry, and the young cast makes their mark. pic.twitter.com/OUBGbWH9a2 — Rohan Patel (@KingPatel7) April 28, 2022

Nikki Novak, periodista de Fandango, que también pudo ver la película durante la convención, dejó claro que el filme que trae de vuelta a Cruise como el experimentado y atrevido piloto, Pete “Maverick” Mitchell, “podría ser la mejor película en 10 años. Emociones y escalofríos, lágrimas y vítores. @TomCruise es incomparable. Supera cualquier cosa que puedas imaginar. EXTRAORDINARIAMENTE tensa. PERFECCIÓN”.

German Lussier de Gizmodo, además de declararse fan de Top Gun, asegura que, aunque no lo fuese, le habría encantado igualmente su secuela: “la acción es intensa y magnífica, los personajes y sus relaciones están bien construidas y gratificantes, y además toca la fibra sensible. Es una secuela especial y me gustaría ser su copiloto en cualquier momento”.

#TopGunMaverick is a profound cinematic experience and easily the best film of the year. What Kosinski, @chrismcquarrie, @eddiehamilton and of course @TomCruise have accomplished is epic and intimate, heart stopping and heartbreaking. However good you think it’ll be, it’s better. pic.twitter.com/gZ75xQYxDs — Drew Taylor (@DrewTailored) April 28, 2022

Además de Tom Cruise, esta tardía secuela también supone el regreso de Val Kilmer como Tom ‘Iceman’ Kazansky, el antaño rival de Maverick en la cinta de 1986, dirigida por Tony Scott.

“Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) se encuentra dónde siempre quiso estar, sobrepasando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el avance en su rango que lo emplazaría en tierra.

Durante el entrenamiento a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se tropieza con el teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), distintivo: ‘Rooster’, el hijo del difunto amigo de Maverick, y el Oficial de Intercepción de Radar, el teniente Nick Bradshaw, conocido como ‘Goose’.

Enfrentándose a un futuro incierto y a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una confrontación con sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar”, señala la sinopsis oficial del filme.

