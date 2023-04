“Una canción puede durar una vida en componerla”: Aczino presenta “El G.O.A.T.”

En entrevista con SinEmbargo, Mauricio Hernández, originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, detalló cómo ha sido su migración de las batallas de rap al mundo de la música, la manera en que suele componer sus canciones y el proceso de acomodar todas las ideas que tenía en la cabeza para finalmente dar origen a “El G.O.A.T.”.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- Luego de haber conquistado el tricampeonato de la Red Bull Internacional y de refrendar su título como uno de los mejores freestylers de habla hispana de la historia, Aczino ha decidido enfocarse por completo en su carrera musical y presenta “El G.O.A.T.” su más reciente álbum en el cual da muestra de su capacidad creativa.

“El G.O.A.T.”, su primer material discográfico en Universal Music, está compuesto por 12 temas entre los que se incluyen colaboraciones con los raperos Gera MX y Millonario, además de canciones con compañeros de la escena del freestyle como Yoiker y Ghetto.

En entrevista con SinEmbargo, Mauricio Hernández, originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, detalló cómo ha sido su migración de las batallas de rap al mundo de la música, la manera en que suele componer sus canciones y el proceso de acomodar todas las ideas que tenía en la cabeza que finalmente dieron origen a “El G.O.A.T.”.

“Cada canción es diferente, hay canciones que te llegan y las escribes en 15 minutos y hay otras canciones que las escribes en años, sabes, estás descifrando la canción, ha habido canciones que me han llevado tres años descifrarlas, que ya tengo una idea y ahí está la idea, no la puedo desarrollar y de repente pasa un año y encuentro el beat y digo ‘oh, este beat es para esta idea’, o sea, puede haber una canción que dure una vida en componerla y una canción que dure 5 minutos”.

A diferencia de las batallas de freestyle en donde el rapero puede empezar a improvisar a partir de una palabra, temática o estímulo, en el caso de componer una canción, señala Aczino, se parte desde un punto distinto ya sea de una idea o de una historia la cual se va complementando poco a poco con otros elementos.

“En el freestyle pues tienes estímulos, tienes palabras, objetos, en el caso de las canciones no es como tanto estímulo de una palabra o un objeto, pero sí de una idea, por ejemplo, hablando del ‘Rey del tambor’ digamos la idea era este concepto de soy una persona que viene de provincia huyendo del narcotráfico y en la Ciudad de México me enfrento a otro tipo de delincuencia y que también me meten en el narcotráfico, entonces en base a esa historia ya construimos nosotros las líricas, se tiene la historia y se va desglosando o se tiene la idea. En ‘Eternamente’ no me acuerdo si se me ocurrió el coro, no me acuerdo que fue, pero tuve el concepto del tiempo de no solo de amor sino del amor expresado con el tiempo, no es solo una canción de amor de ‘te quiero mucho’, si no habla muchas metáforas, muchas referencias, manecillas, reloj de arena, espiral, anécdotas, tiene muchos muchos elementos que van en el campo semántico del tiempo y así es como yo trato de componer”.

Sobre cómo fue que eligió el nombre del “El G.O.A.T.” como título del álbum, Mau indicó que todo viene de su participación en las batallas. Aczino, que es considerado por muchos como el mejor freestyler de la historia, comenzó a utilizar el acrónimo de GOAT, cuya traducción del inglés al español es “la cabra”. La abreviatura de esta palabra significa “greatest of all times” o “el mejor de todos los tiempos” y suele ser utilizada en el ámbito deportivo para describir a un atleta destacado.

“Mi último álbum había sido ‘Inspiración divina’, era un álbum muy profundo, muy poético, a mí me encanta ese álbum, es un álbum al que le tengo mucho cariño y pues empecé, dije voy a hacer el siguiente disco. Entonces no me acuerdo en qué momento me llegó esta idea del G.O.A.T., no me acuerdo bien, no me acuerdo en qué momento lo empecé a usar, creo que lo vi por Michael Jordan, lo vi por pues por los deportistas y lo empecé a implementar a las batallas, empecé a implementar lo de que ‘yo soy el GOAT’, empecé como a meter ese discurso poco a poco entonces de repente ya hice esta canción de ‘El G.O.A.T.’ porque ya íbamos a empezar a grabar el disco con Universal, ya habíamos firmado y ya íbamos a empezar, entonces tenía que tener ya mis canciones y empecé a hacer la canción de ‘El G.O.A.T.’, fue la primera que hice”.

Aczino reconoció que no tenía una idea clara de qué quería plasmar en este nuevo disco y, por ende, tampoco sabía qué título le pondría. Lo que sí tenía seguro era que el álbum tuviera un nombre poderoso, “muy golpeador”.

“La verdad es que no tenía yo una idea muy clara del disco, de hecho la estaba buscando, estaba buscando como cuál era el concepto siempre trato de que el título sea muy golpeador, ‘Inspiración divina’, ‘Metamorfosis’, ‘Punto de partida’, ’23’ siempre como que tiene muchos simbolismo mucha onda, entonces no encontraba y no encontraba, y estaba buscando títulos que parecieran de libros, que se vieran muy espectaculares y de repente empecé a ver que muchos raperos su primer disco era su propio nombre, o sea, como The Joey Baddas, ‘The Baddas’, o de Snoop Dogg pues el ‘Snoop Doggy Dogg’, me empecé a dar mucho cuenta de estos discos que tienen el apodo del rapero. Entonces, pues me dije ‘ ya para qué le busco, pues el G.O.A.T., ahí está'”.

El rapero afirmó que disfrutó el proceso de crear este nuevo álbum, pues dijo, no tenía que preocuparse por buscar una lista de canciones, sino simplemente iba acomodando poco a poco todas las ideas que iban surgiendo en su cabeza.

“Fue un proceso bonito, porque no hice una fórmula para hacer el tracklist, sabes como que ‘aquí una movida, aquí una calmada, aquí una noventera, aquí una de amor, aquí una para mi mamá’, no, o si no iban fluyendo las ideas y las pistas las encontraba y decía ‘esta pista va aquí, esta pista va acá’, sabes como que el rompecabezas estaba en mi cabeza y simplemente se iba formando, eso es lo que me gusta cuando creas algo que te das cuenta que así tenía que ser creado”.

Respecto a cómo ha sido su transición del mundo de las batallas al plano musical, Aczino indicó que no ha sido difícil, pues durante toda su vida ha estado frente al público, en estudios de grabación y realizando presentaciones. Afirmó que el proceso de cambio fue más complicado para su público el cual estaba acostumbrado a verlo improvisando.

“En lo artístico y lo personal no ha sido tan difícil porque toda mi vida he hecho presentaciones, he estado en estudios grabando, le hacía coros a T-Killa, toda mi vida he estado grabando, tocando en el estudio entonces aquí yo creo que la transición a quien más le está costando trabajo es al público, el quitarte la etiqueta de verte haciendo una cosa para verte hacer otra y luego en un ambiente donde hay tanta competencia, tanto ego, directamente insultos en las batallas, tanto apoyo hacia tu favorito, pues obviamente es complicado salirte de ahí y que todos digan ‘okay’, obviamente hay mucha gente que pues te va a tratar de tirar mala onda, pero pues es parte de estar en el ojo, no puedes obligar a todos a que piensen de una forma”.

Finalmente, después de años de dedicación y trabajo, Aczino ha logrado consagrarse como el mejor freestyler de la historia y ahora busca cumplir otro de sus grandes sueños: el convertirse en un referente en el ámbito musical, en específico en la escena del rap mexicano.

Aczino reconoce que le hubiese gustado que sus primeros temas fueran grandes éxitos, sin embargo, agradece cómo ha sido su proceso de evolución en la música, pues dice, muchos artistas suelen perder su esencia luego de alcanzar la fama de golpe.

“No te das cuenta cuando llegas al otro lado, no es como un paso hacia otra dimensión, es como que vas luchando y en mi caso que ha sido tan gradual poco a poco, poquito a poquito, pues vas luchando, vas echándole ganas y vas subiendo un escalón, vas subiendo dos escalones, a veces bajas tres, entonces pues para mí ha sido muy gradual y eso creo que ha sido sano para mí como persona yo veo muchos artistas que tienen el éxito de un día para otro y pierden la cabeza, pierden su esencia incluso de lo que eran como artistas y yo afortunadamente he tenido un proceso lento, pero seguro, obviamente me hubiera gustado desde mi primera canción ser un éxito, pero ahora que lo veo desde este lado veo que lo mejor que me pudo haber pasado es ir poco a poco y todavía siento que voy poco a poco, siento que todavía no he dado un salto radical de 180 grados, sino siento que todavía voy avanzando con este disco, con el siguiente y creo que me voy a consolidar en un momento y no va a tener que ser de de golpe. Creo que eso va a ser lo más sano para mí como persona”.