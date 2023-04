Gobierno de tres en uno, para consolidar la 4T

https://www.youtube.com/watch?v=S9Mjc-M2mLs

Los tres se declaran convencidos de las bondades del proyecto de la Cuarta Transformación y de la certeza de que el proyecto es más importante que las personas. Los tres han jurado, en todos los tonos y de todas las formas posibles, una absoluta lealtad al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien consideran una especie de hermano mayor en la política. Y los tres, en cuanta oportunidad se les presenta, convocan a la unidad en las filas de Morena.

Por supuesto que a los tres les late el corazón motivados por la misma ambición legítima de ser candidato de Morena a la Presidencia de la República. Pero, ¿que sucedería si los tres se comprometieran, sin importar quien finalmente gane la postulación para la contienda presidencial, a seguir trabajando en equipo para el mismo proyecto? Porque, si su convicción es firme, no debería haber problemas para que los próximos años sigan trabajando en sintonía, al amparo de los mismos propósitos, de llevar al país a una profunda transformación en la que se privilegie la atención a los más pobres, a los marginados y desvalidos, y a la construcción de un mundo en donde todos tengan derecho a la esperanza, en la búsqueda de la felicidad.

Si sus propósitos son tan nobles como predican, Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández, deberían tener, junto con el Presidente López Obrador y con los dirigentes partidistas Mario Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora, una reunión cumbre en la cual todos se comprometan a seguir construyendo en el próximo sexenio el proyecto en el que todos aseguran creer.

Esa sería la mejor señal que podrían dar, todos juntos, a quienes apoyan sus aspiraciones, para evitar las guerras intestinas y las rupturas, que pudieran afectar el proyecto de la Cuarta Transformación, que a partir del 2024 estará inevitablemente determinada por el estilo muy personal de gobernar de quien gane la Presidencia de la República.

El problema para Morena en la contienda del 2024 no radica en la fuerza de la oposición y su eventual candidato, sino en las fracturas internas que pudieran derivarse de las ambiciones de alguno de los precandidatos y sus seguidores, que podrían coquetear con la idea de contender en las filas de los rivales de la Cuarta Transformación.

EL SACRIFICADO MARCELO

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, enfatizó ser un político con ideología de la Cuarta Transformación, publicó el 26 de agosto del 2022 la revista Forbes. “Nosotros somos de la 4T, esa es la ideología. No vamos ahorita a estar ensayando otra cosas: esa es nuestra ideología. Ya nos están pidiendo en otros países, sobre todo de América Latina, el ideario de la 4T, que es el que está funcionando, nosotros seguiríamos el ideario de la 4T, que es el programa que ya se hizo”, dijo el canciller durante la Tercera Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados.

Sobre la contienda para la candidatura presidencial por Morena, dijo que hay competencia y respeto entre los aspirantes: “Somos amigos, compañeros desde hace muchos años. Una cosa es que tengamos una competencia política y otra es que nos empecemos a golpear entre nosotros; tenemos una obligación como movimiento, no podemos hacer eso. Nunca voy a hablar mal de mis compañeros, jamás”, aseguró el canciller.

En dos ocasiones, Marcelo Ebrard ha declinado en favor de López Obrador. El 15 de marzo del 2000, siendo candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido del Centro Democrático, anunció su decisión de declinar en favor de Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal por una coalición liderada entonces por el PRD.

El 9 de julio del 2005, cuando ya se perfilaba como precandidato del PRD al Gobierno de la Ciudad de México y en su cargo de Secretario de Desarrollo Social, en un acto de entrega de apoyos a vecinos en la delegación de Coyoacán, Marcelo Ebrard empezó a utilizar las mismas sentencias que López Obrador: “Por el bien de todos, primero los pobres”; “No puede haber Gobierno rico cuando el pueblo es pobre”.

También sentenció Ebrard, del mismo modo que ya lo hacía López Obrador, que “hay quienes dicen que no hay dinero. Sí hay, pero lo usan para pagar deudas de los ricos, de los bancos o compromisos que son escandalosos porque son fraudulentos. Dinero sí hay, pero tenemos que distribuirlo de otra manera. Hay quienes nos dicen populistas, y en el fondo no tienen el valor de decir que no quieren que se ayude a los pobres. Nosotros somos un Gobierno popular, a mucha honra”, insistió Ebrard.

El 17 de octubre del 2005 el ya entonces precandidato del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, se declaró “obradorista” y aseguró que continuaría junto al aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, pues ratificó que formaba parte de su equipo.

El 16 de noviembre del 2011, Marcelo Ebrard reconoció que fue una decisión difícil acatar los resultados de la encuesta que dieron como triunfador a Andrés Manuel López Obrador, como el mejor posicionado en el PRD para ser candidato a la Presidencia de la República. Sin embargo, explicó el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que su carrera política iba más allá, y estaría en los esfuerzos para consolidar una izquierda poderosa en 2012 y que incluso participaría en el proceso electoral del 2018.

CLAUDIA,”HERMANA”

El viernes 20 de enero del 2023 el Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió el trabajo de Claudia Sheinbaum, al realizar su conferencia mañanera en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del Gobierno de la Ciudad de México.

Claudia, dijo, “es una mujer inteligente, trabajadora, honesta”, y la calificó como su “hermana”, afecto que hizo extensivo al canciller Marcelo Ebrard y al secretario de gobernación Adán Augusto López, quienes también se encontraban presentes y aspiran a la candidatura presidencial de Morena en el 2024.

“Que no se vaya a malinterpretar, ella (Claudia Sheinbaum) es mi hermana y si están pensando en lo otro (en las elecciones del 2024) tengo también otros dos hermanos”, afirmó.

El 28 Enero 2023, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la separación entre el Estado y el poder económico es un logro de la Cuarta Transformación de la vida pública del país en favor de los mexicanos, por lo que no se debe permitir una regresión a la corrupción, a los saqueos de antes, y a que el Gobierno sea solamente de unos cuantos, según se publicó en la página oficial de la administración capitalina.

“La esencia de esta transformación es la división entre el poder económico y el poder político, en que después del saqueo que tuvo nuestro país durante un periodo largo, llega un Presidente por el voto popular, por la democracia, de manera pacífica para separar el Gobierno del poder económico, de un poder que solamente quería enriquecer a unos cuantos. Tenemos hoy un Presidente que gobierna para el pueblo de México, no para un puñado de personas”, subrayó Claudia.

En una conferencia virtual ante habitantes de Querétaro y Aguascalientes, la mandataria capitalina, enfatizó que la Cuarta Transformación, encabezada por el Presidente López Obrador, y sostenida por millones de mexicanos, no puede retroceder.

Reiteró Claudia Sheinbaum que este cambio en la vida política de México ha impactado directamente a las mujeres y a la lucha por la igualdad de derechos.

El pasado 26 de marzo de 2023, en una entrevista para Milenio, Claudia Sheinbaum afirmó que considera muy probable que pueda convertirse en la sucesora de Andrés Manuel López Obrador y que le gustaría que en su equipo de Gobierno pudieran estar Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

El CERCANO ADÁN

Adán Augusto López Hernández, el Secretario de Gobernación, es paisano, amigo, confidente y persona de la absoluta confianza de López Obrador. En una tercera posición, lejano en las preferencias a Claudia y a Marcelo, Adán Augusto podría ser, en el proceso interno de Morena para postular candidato presidencial, el fiel de la balanza que valide la certeza del resultado, en favor de Claudia o de Marcelo.

El padre de Adán Augusto, Payambé López Falconi, fue un abogado y notario público, que apoyó a López Obrador desde que estaba en el PRI de Tabasco. El padre del precandidato presidencial murió el 6 de diciembre de 2020, pero no tenías parentesco alguno con Andrés Manuel, aunque compartieran el mismo apellido. Lo que si heredó Payambé a su hijo, fue una muy cercana y estrecha amistad con el actual Presidente de la República.

Desde Acapulco, Guerrero, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López aseguró que para que se “consolide la Cuarta Transformación” se necesita “unidad, lealtad al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador y continuidad con cambio”. Esas, afirmó, son las bases sobre las que se sienta el desarrollo futuro del país, publicó La Jornada el reciente primero de abril del 2023.

“Quienes militamos en este movimiento político ya estamos esperando a que llegue el 2024, porque es el año en donde los mexicanos van a hacer todo lo necesario para que se consolide la Cuarta Transformación, para que nunca más haya un Gobierno que se olvide de la gente, se olvide del pueblo”, enfatizó Adán Augusto.

Dos semanas después, el pasado 15 de abril del 2023, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que había que consolidar la Cuarta Transformación con lealtad y unidad, que quienes trabajan a lado del Presidente López Obrador, están obligados a no fallarle a la gente que más lo necesita.

Durante un diálogo que sostuvo con productores agropecuarios en el rancho El Mangal, en Acayucan, Veracruz, explicó que nadie había pensado en los que menos tienen, en los olvidados de siempre, por ello, en la actual administración las personas adultas mayores reciben una pensión mensual, la cual es un beneficio obligatorio porque está plasmado en la Constitución.

El pasado miércoles 1 de febrero del 2023 el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que entre agosto y septiembre próximos se realizará la primera encuesta entre los morenistas que aspiran a la postulación presidencial y que a más tardar el 2 de diciembre se efectuará la segunda y definitiva encuesta.

Los hechos históricos muestran, reiteradamente, que el poder no se entrega ni se hereda a los hermanos, se entrega a los hijos. Habría que escudriñar con mucho detalle quien, en el corazón de López Obrador, tiene el perfil de ser su hija o hijo político, al que encomendará la preservación y consolidación de su legado.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.