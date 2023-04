El PRI es hoy brazo derecho del PAN y así no se puede, dice Botello desde Guanajuato

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Barbara Botello Santibáñez, exalcaldesa por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en León, Guanajuato, anunció esta tarde su incorporación a Morena con la intención de buscar la transformación del estado y sacar al Partido Acción Nacional (PAN) que lleva 30 años en el gobierno.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Botello Santibáñez quien se desempeñó como Presidenta Municipal de Léon de 2012 a 2015 y como Diputada federal por PRI de 2015 a 2018 en la LXIII Legislatura, que su ahora expartido se convirtió en el brazo derecho del PAN en Guanajuato y ha perdido el rumbo no solo en el ámbito local, sino a nivel nacional.

Botello Santibáñez afirmó que decidió sumarse a Morena para impulsar un cambio en Guanajuato, pues dijo, el PAN “está completamente sin creatividad” y se basa en las instituciones para lucrar con los recursos públicos y promover a futuros candidatos.

“No hay otra forma en Guanajuato, hay un modelo agotado que es el del PAN y hoy queremos entrar a una etapa de transformación, de cambio, Guanajuato no puede esperar más, es momento de que el PAN, que está completamente sin creatividad, en una corrupción espantosa en donde las instituciones se utilizan para que brinden de ahí los candidatos, lucran con los recursos públicos para seguir brincando pero no para generar mejore políticas públicas para detener la pobreza”.

Barbara Botello reiteró que se une a las filas de Morena con la intención de promover un mensaje de transformación en Guanajuato, un estado sumido en la pobreza y que actualmente registra altos índices de inseguridad.

“Sumar el trabajo, el esfuerzo, sumarme a esa militancia de Morena, que no ha sido fácil en este estado sumamente conservador trabajar y llevar ese mensaje de la transformación y del cambio que se requiere. Guanajuato tiene 30 años con un partido político que es el único que ha gobernado y que desgraciadamente nos ha llevado a que tengamos los números más altos en inseguridad, homicidios, masacres, una pobreza lacerante, sueldos muy bajos para los obreros y trabajadores y una corrupción rapante, además de que han corrompido las instituciones al utilizarlas para perseguir únicamente a los adversarios”, afirmó.

A pregunta expresa de Álvaro Delgado sobre si su cambio a Morena está ligado con buscar la candidatura del partido guinda por la gubernatura del estado en 2024, Bárbara Botello aseguró que su decisión se debe a que se siente identificada con el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Yo lo que estoy buscando ahorita es sumarme a los trabajos que está haciendo Morena, me identifico con esa lucha, lo hice cuando fui presidente municipal en donde volteé a ver a los que durante muchos años el PAN no vio […] Por eso decidí retomar la política a través de Morena para buscar que reoriente el gasto público con un sentido social y se gobierne diferente”.

La exalcaldesa de León afirmó que algunos miembros de Morena no están de acuerdo con su unión al partido, pues dijo, “sienten que hay competencia”.

“Como en todo, hay personas que están de acuerdo, otras que no, algunas personas están muy contentas porque sienten que hay un aire de cambio y que el modelo que por 30 años ha estado gobernando está completamente caducado y quieren una forma diferente para que las cosas puedan cambiar. En la militancia de Morena hay algunas personas que están muy contentas, los que me han invitado por muchos años, algunos pues no les parece porque sienten que hay competencia, pero no hay que tener miedo, así es esto y es la búsqueda de posiciones, de poder y cada quien con su esfuerzo y trabajo va a aportar mucho a este proyecto”.