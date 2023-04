“Checo” Pérez gana carrera Sprint del GP de Azerbaiyán y suma puntos hacia liderato

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 29 de abril (AS México).– Sergio Pérez conquistó la carrera Sprint del Gran Premio de Azerbaiyán siendo su primera victoria en esta clase de competencias que implementó la Fórmula 1 (F1) con la finalidad de brindar mayor espectáculo.

El piloto mexicano tuvo una sólida actuación al superar a Charles Leclerc en la competencia y después incrementar su ventaja sobre el piloto de Ferrari para llevarse la bandera de cuadros.

“Checo” Pérez solventó la largada sin problema alguno. El mexicano se mantuvo en la segunda posición por detrás de Charles Leclerc, quien arrancó bien para defender su primer lugar.

Atrás si que hubo acción con el ataque de George Rusell sobre Max Verstappen, quien lo llevó contra el muro en un par de ocasiones, movimiento que incluso provocó un ligero toque entre ambos autos.

Después Yuki Tsunoda se pegó en el barrera lo que provocó que perdiera una llanta y el safety car salió a la pista.

