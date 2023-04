México se enfrentará a Egipto, Lituania y Montenegro en el Mundial de Básquetbol 2023

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 29 de abril (La Opinión).– El Mundial FIBA de baloncesto 2023 se disputará desde el 25 de agosto al 10 de septiembre. La selección de México volverá a la máxima competición tras varias ediciones y este sábado 29 de abril se conoció cuál será el grupo.

El sorteo se realizó en la ciudad de Manila, capital de Filipinas. Este mundial se celebrará en Filipinas, Indonesia y Japón.

México quedó ubicado en el Grupo D junto con las selecciones de Egipto, Montenegro y Lituania.

Del Grupo D, Lituania es la selección mejor ubicada en el ránking masculino en el puesto número 8, Montenegro está en el lugar número 18, luego le sigue México en el lugar número 31 y por último Egipto en el 55.

32 nations. Only 1 can be crowned champs 🏆

Are you ready world? 🔥#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/qLHHwHhVRI

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) April 29, 2023