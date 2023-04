VIDEO: Yalitza denuncia discriminación contra su familia en un restaurante de Oaxaca

Yalitza Aparicio aseguró que no es la primera vez que su familia vive una situación similar, por lo que consideró importante denunciar el maltrato que sufrió en un reconocido restaurante de Oaxaca.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 29 de abril (LaOpinión).- La nominada al Óscar, Yalitza Aparicio no se pudo contener esta vez, y fiel a su estilo, utilizó las redes sociales para denunciar una acto discriminatorio contra su familia.

La protagonista de Roma compartió un video en su cuenta de TikTok en el que relató, entre lágrimas, cómo fue la experiencia que su familia vivió hace unos días, cuando los corrieron de un restaurante de Oaxaca.

Yali mencionó que fueron a este negocio -muy popular entre los turistas- para pasar un buen rato, incluso dijo que es uno de sus lugares favoritos de la entidad donde nació.

“Mi familia me permitió hablar sobre lo que les había pasado. Me gustaría contar lo que muchos pasan día con día, pero también por respeto no lo hago, sólo cuando lo autorizan”.

"Mi familia me permitió hablar sobre lo que les había pasado. Me gustaría contar lo que muchos pasan día con día, pero también por respeto no lo hago, sólo cuando lo autorizan".

La actriz narró todo lo sucedido, y a la vez fijó su postura sobre la situación que vivieron su hermana y demás familiares el pasado 26 de abril en el restaurante Pasillo de Humo, ubicado en el centro de Oaxaca.

“Es triste pensar cómo, a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad, o no sé cómo podría nombrar este suceso. Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas y que prefieren evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos, porque quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, entre otras cosas, de los cuales no todos pueden defenderse”, manifestó.

De acuerdo con Yalitza, sus familiares ingresaron a un establecimiento, pidieron la comida y también algunos refrescos. Aunque, al no consumir bebidad gaseosas, la hermana de la actriz preguntó a uno de los empleados si podía salir del local para ir al mercado y comprar unas aguas naturales de sabor. Él accedió, sin embargo, al volver le negaron el acceso y comenzaron a agredirlos.

es un lugar maravilloso, solo necesitan tacto para recibir a las personas y una orgabizacion.

“En ninguna de las entradas donde puedes ingresar al lugar está algún letrero con esta regla y, como les mencionaba, a ellos les habían dicho que sí podían”, dijo Yalitza Aparicio, quien pidió que en los accesos haya algún mensaje con una advertencia, esto para que la situación no le ocurra a alguien más.

Aparicio decidió dar su opinión al respecto ante esta actitud, y especuló que si ella hubiera estado presente en ese momento, probablemente la discusión con su familia no hubiera ocurrido y el trato sería diferente.

“Sí me molesté, y en algún punto, no con quienes trataron así a mi familia, me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido. Al final me dicen que les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente”.

