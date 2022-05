Xixim, una experiencia wellness de autoconocimiento en el paraíso yucateco

Entre las experiencias que tendrá Xixim están danza y cantos, cenas, meditación, yoga, haloterapia, escuela de fitocosmética, entre otras.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Xixim es un espacio que abrirá sus puertas en otoño de este año dentro de la reserva especial de la Biosfera Ría Celestún, en Yucatán, para ofrecer una experiencia Wellness con actividades como yoga, danza terapéutica, haloterapia, escuela de cocina, meditación y talleres.

En el marco de la realización del Tianguis Turístico número 46, Grupo Mundo Imperial presentó uno de sus proyectos más importantes: Xixim, que cuenta con una inversión de 160 millones de pesos para ofrecer una gran experiencia hospitalidad que toma en cuenta todos los aspectos del bienestar desde el físico, mental, social, espiritual y ambiental, ya que el espacio en el que se desarrolla juega un papel muy importante y ha sido esencial para el diseño que busca la unión con la naturaleza y un lugar integral.

Mauricio Ramírez, director comercial de Grupo Mundo Imperial, se mostró feliz durante la conferencia de prensa con la presentación de este nuevo proyecto. “Es para nosotros un honor compartir con ustedes que hemos transcurrido un gran camino de la mano de Grupo Vereda desde 2020 con la apertura del extraordinario Wayam Mundo Imperial logrando grandes resultados, ahora gracias a la excelente relaciona y la misma confianza nos llena de emoción anunciar que ampliamos la oferta de hospitalidad de Mundo Imperial en el estado Yucatan con la apertura de nuestro nuevo hotel Xixim Mundo Imperial […] un espacio que tendrá una nueva propuesta en cuanto a turismo Wellness”, agregó Ramírez.

David Burckle, director ejecutivo de Grupo Vereda, explicó que la historia de Xixim se remonta a más de 26 años con la idea de su madre de crear un hotel para el ecoturismo. El espacio de Xixim ha sido renovado en un par de ocasiones, ahora se realiza una reinterpretación del hotel y del concepto, contará con 32 villas renovadas, 4 ofertas culinaria y capullos biomimetizados envueltos en una experiencia de wellness inclusive.

Entre las experiencias que tendrá Xixim están danza y cantos, cenas, meditación, yoga, haloterapia, escuela de fitocosmética, entre otras, un aspecto que destaca es que en el espacio en el que se encuentra Xixim no se cuenta con la mejor cobertura de internet y aún se está considerando si se contará con internet en el lobby, esto porque se busca lograr una desconexión, un lugar en el que realmente se pueda descansar y lograr el equilibrio que muchas veces la rutina cotidiana no me permite lograr.

“Xixim es impresionante, el lugar en sí es mágico pero nos interesa poder llegar a un wellness inclusive honesto”, dijo Jaqueline Filoteo, directora de bienestar de Grupo Vereda. Este concepto de Wellness no es moderno, en 1950 ya había definido como un proceso activo para conciensar y tomar decisiones para una vida cotidiana más plena.

Xixim presta atención a la sustentabilidad, contará con un sistema de tratamiento del agua de alta eficiencia con equilibrio termodinámico, esto permite mantener el cuidado del medio ambiente, además se garantiza un espacio saludable para los huéspedes con un diseño de sistema integral que consta de desalinización, purificación, desinfección y acondicionamiento del agua como un Método pasivo con enfoque central del manejo de la sal y así aprovechar los nutrientes y controlarlos para el ambiente. También se realiza tratamiento de aguas negras y grises a través de un sistema biológico en el que se usan microorganismos para la eliminación de componentes solubles en el agua.

