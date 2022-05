Dua Lipa sufre caída durante concierto en Milán; internautas critican playback

Por Megan Negrete

Ciudad de México, 29 de mayo (La Opinión).- La cantante inglesa Dua Lipa siempre se encuentra bajo los reflectores, pero en esta ocasión desató el escándalo y dejó en shock a cientos de fanáticos luego de sufrir una estrepitosa caída mientras daba un concierto en Italia y quedar al descubierto su playback; el momento fue captado por varios asistentes que grababan su presentación y el video compartido en redes sociales, desde donde se volvió viral.

Durante la grabación se observa a la cantante británica dar el show sobre en la pista mientras porta un súper ajustado mono fucsia; se le ve bailar durante algunos segundos junto a sus bailarines, cuando de pronto, mientras interpretaba su tema “Be the One”, sencillo con el que se dio a conocer de manera internacional, tropezó en el escenario.

🏟| @DUALIPA sufre una caída en el escenario cantando la canción de su primer álbum Be the One en Milán, Italia

pic.twitter.com/3xkX6OS0BT

— DUA LIPA MEXICO🇲🇽 (@Dua_s_World) May 26, 2022