El mexicano Pato O’Ward obtiene el segundo puesto en las 500 millas de Indianápolis

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- El piloto mexicano Pato O’Ward concluyó en el segundo puesto de las 500 millas de Indianápolis en la IndyCar.

O’Ward fue superado por el sueco Marcus Ericsson, de Chip Ganassi Racing, quien consiguió su primer triunfo de la temporada con esta carrera.

A battle until the very end. 👊🧡 @PatricioOWard crosses the #INDY500 checkered flag, P2. #McLarenInMay pic.twitter.com/c6APdEbkSv

— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) May 29, 2022