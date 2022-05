Cronenberg asegura que el terror en Crimes of the Future es “muy elevado”

Crimes of the Future cuenta con un reparto repleto de rostros conocidos como Viggo Mortensen, Lea Seydoux y Kristen Stewart.

Por Roberto Barragán

Ciudad de México, 29 de mayo (AS México).- Crimes of the Future es la nueva película de terror dirigida por David Cronenberg (The Fly, eXistenZ, The Dead Zone). La cinta que se transmitió en Festival de Cannes no dejó indiferente a nadie. Lo más sorprendente es la afirmación por parte del propio director canadiense, que asegura que el grado de terror y violencia explícita de la cinta es tan elevado ha hecho que algunos espectadores “abandonen la sala durante los primeros 5 minutos”.

En el otro lado de balanza tenemos las críticas positivas que está recibiendo la película: según señala el medio Deadline, nada más aparecer los créditos tuvo lugar una ovación de más de 6 minutos de duración, algo por lo que Cronenberg se quedó “sin palabras”, debido a la “emoción al recibir los aplausos.

Viggo Mortensen, Lea Seydoux, Kristen Stewart… Crimes of the Future cuenta con un reparto repleto de rostros conocidos. En cuanto al argumento, la sinopsis oficial cuenta lo siguiente: “Cuando la especie humana se adapta a un entorno artificial, el cuerpo humano es objeto de nuevas transformaciones y mutaciones. Con la ayuda de su compañera Caprice, Saul Tenser, célebre artista, escenifica la metamorfosis de sus órganos en espectáculos de vanguardia. Timlin, una investigadora de la Oficina del Registro Nacional de Órganos, sigue de cerca sus prácticas. Es entonces cuando un grupo misterioso aparece: desean aprovechar la fama de Saul para revelar al mundo la próxima etapa de la evolución humana”.

Crimes of the Future se está emitiendo en el Festival de Cannes desde el pasado 17 de mayo. La película se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo 10 de junio —una semana antes en Los Ángeles y Nueva York—. Por el momento, no hay fecha confirmada para su estreno en Europa.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.