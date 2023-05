China planea enviar astronautas a la Luna antes de 2030 y expandir estación espacial

Biejing, 29 de mayo (AP) — El pujante programa espacial de China planea enviar astronautas a la Luna antes del año 2030 y expandir el tamaño de la estación espacial del país, informaron funcionarios el lunes.

El anuncio se produce en un marco de rivalidad con Estados Unidos por alcanzar nuevos logros en el espacio exterior, y refleja su competencia por influencia en eventos globales.

Eso ha traído recuerdos de la carrera espacial entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética durante las décadas de 1960 y 1970, aunque se cree que el gasto, las cadenas de suministro y capacidades de Estados Unidos le dan una clara ventaja sobre China, al menos en la actualidad.

Estados Unidos pretende enviar astronautas de regreso a la superficie lunar antes de que termine 2025, como parte de un renovado compromiso con las misiones tripuladas, asistidas por figuras del sector privado como SpaceX y Blue Origin.

El subdirector de la agencia espacial china confirmó los objetivos trazados durante una conferencia de prensa, pero no dio a conocer más detalles.

La agencia también presentó a tres astronautas que se dirigirán a la estación espacial china en un lanzamiento programado para la mañana del martes. Reemplazarán a la tripulación que ha estado en órbita a bordo de la estación durante los últimos seis meses.

#China plans to realize manned #lunar landing by 2030, announced the China Manned #Space Agency (CMSA) at a press conference Monday.

Lin Xiqiang, deputy director of the CMSA, said that China has recently initiated the lunar landing phase of its manned lunar exploration program. pic.twitter.com/z1gYT6yS8o

— Voice of the People (@VoiceofPD) May 29, 2023