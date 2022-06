Florida: Niño de 8 años juega con pistola de su padre y mata a una menor de un año

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS).- Un niño de ocho años que jugaba con la pistola de su padre en la habitación de un hotel de Florida y accidentalmente ha matado a una niña de un año y ha herido a otra de dos años, ambas las hijas de la novia de su progenitor.

Según ha informado la prensa estadounidense este martes, el padre del niño dejó la pistola enfundada en el armario de su habitación del hotel “Lion’s Motel” de Pensacola.

Cuando el tutor del menor salió de la habitación, su vástago encontró el arma, “empezó a jugar con ella” y disparó una bala que mató al bebé e impactó en otra niña pequeña, según ha informado en una rueda de prensa el sheriff del condado de Escambia, Chip Simmons, tal y como ha recogido la cadena estadounidense CBC News.

El sheriff ha hecho hincapié en que los estadounidenses deben “mejorar el tratamiento de sus niños”.

A sus 45 años, el padre del niño de ocho años, Roderick Dwayne Randall, ha sido acusado de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, dos cargos de negligencia por almacenar un arma de fuego a poca distancia de un menor con resultado de lesiones, manipulación de pruebas y no almacenar un arma de fuego de la manera requerida.

Las autoridades de Estados Unidos han informado de que ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza de 41 mil dólares.

“According to data analyzed by advocacy group ⁦@Everytown⁩ for Gun Safety, so far this year there have been at least 126 unintentional shootings by children in the U.S., resulting in 55 deaths and 78 injuries.” CBS News https://t.co/E1KrDfpRod

