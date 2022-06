Instagram censura publicaciones que mencionen el aborto, denuncian usuarios en EU

Por Amanda Seitz

WASHINGTON, 29 de junio (AP).— Instagram está bloqueando del acceso público mensajes que mencionan el aborto, y en algunos casos requiere que sus usuarios confirmen su edad antes de permitirles ver mensajes que ofrecen información sobre el procedimiento.

En el transcurso del día, varias cuentas en Instagram administradas por grupos de defensa del derecho al aborto han visto que sus mensajes o historias quedan ocultos con una advertencia que describe el contenido como “contenido delicado”.

En un caso, Instagram cubrió un mensaje en una página con más de 25 mil seguidores que compartió un texto que decía: “Abortos en Estados Unidos; cómo puede ayudar usted”. El mensaje alentaba a los seguidores de la cuenta a donar dinero a organizaciones de abortos y a protestar contra la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos.

El mensaje fue cubierto con una advertencia que decía: “Esta foto podría incluir contenido gráfico o violento”.

I’ve seen a lot of borderline things on Instagram, and yet *this* gets the age content restricted warning? (A post about abortion) pic.twitter.com/e9mpPIsM3a

— Thomas Powell.🧻🐴💩 (@stringsn88keys) June 29, 2022