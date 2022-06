EU mejorará su posición en Europa para reforzar seguridad tras invasión rusa: Biden

Por Darlene Superville y Zeke Miller

MADRID, 29 de junio (AP).— El Presidente Joe Biden anunció el miércoles que Estados Unidos mejorará su posición en Europa en el largo plazo para reforzar la seguridad de la región tras la invasión rusa de Ucrania.

En una reunión con el Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el inicio del encuentro anual de los líderes de la Alianza en Madrid, Biden afirmó que la entidad “es fuerte y está unida, y las medidas que estamos tomando durante esta cumbre, vamos a aumentar aún más nuestra fuerza colectiva”.

Biden indicó que Washington establecerá un cuartel general permanente en Polonia, enviará dos escuadrones adicionales de aviones de combate F-35 a Gran Bretaña, así como más “defensas aéreas y otras capacidades” a Alemania e Italia.

“Hoy anuncio que Estados Unidos reforzará su postura de fuerza en Europa y responderá al cambiante entorno de seguridad, además de fortalecer nuestra seguridad colectiva”, afirmó el mandatario al detallar los anuncios.

“En Polonia, vamos a establecer un cuartel general permanente, el Quinto Cuerpo del Ejército de Estados Unidos, y a reforzar la interoperabilidad entre Estados Unidos y la OTAN en todo el flanco oriental”, explicó Biden, señalando que Washington también aumentará los despliegues rotativos de sus tropas en el Báltico.

En la víspera, Biden anunció que su país llevará dos destructores adicionales a su base naval de Rota, en el sur de España.

En la actualidad, Estados Unidos tiene más de 100 mil soldados desplegados por toda Europa, unos 20 mil más que antes de que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenase la invasión de Ucrania hace cuatro meses.

Biden predijo que las reuniones de esta semana marcarán una “cumbre histórica”, ya que los líderes están preparados para aprobar un nuevo marco estratégico, anunciar un amplio rango de medidas para reforzar el gasto y las capacidades de defensa, y allanar el camino a la adhesión de Finlandia y Suecia, históricamente neutrales, a la OTAN.

Great to meet @POTUS again at our #NATOSummit, where we will take transformative decisions to keep #NATO strong & united in a more competitive world. I thanked him for his decisive leadership, strong support for #Ukraine & the vital 🇺🇸 contributions to European security in NATO. pic.twitter.com/a0adIvaVwW

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 29, 2022