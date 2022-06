Los asesores de la FDA recomiendan actualizar refuerzos contra la COVID por Ómicron

Por Lauran Neergaard y Matthew Perrone

Los Ángeles, 29 de junio (AP).- Algunos adultos estadounidenses podrían recibir vacunas actualizadas contra la COVID-19 a fin de año, ya que los asesores del Gobierno de Estados Unidos votaron el martes a favor de recomendar que es momento de poner al día las dosis de refuerzo para que se adapten mejor a las variantes más recientes del virus.

WATCH LIVE: The VRBPAC meeting is underway where the committee will discuss whether and how the SARS-CoV-2 strain composition of COVID-19 vaccines should be modified. https://t.co/IzZhH23zD0

— U.S. FDA (@US_FDA) June 28, 2022