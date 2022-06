¿Qué historia real inspiró a los creadores de Stranger Things en temporada 4?

Por Corina González

Ciudad de México, 29 de junio (ASMéxico).- Stranger Things está llegando al final. El pasado 27 de mayo se estrenó la primera parte de la cuarta temporada de la popular serie de Netflix y el próximo 1 de julio llega el segundo volumen a la plataforma de streaming.

LA HISTORIA REAL QUE INSPIRÓ LA TEMPORADA 4 DE STRANGER THINGS

La primera parte de esta temporada nos mostró a Eddie Munson, el líder del “Hellfire Club”, quien se convierte en el principal sospechoso de la muerte de la porrista Chrissy Cunningham y, a medida que avanza la temporada, la búsqueda de Eddie gana fervor.

Aunque los elementos sobrenaturales son exclusivos de la serie, gran parte de la historia de Eddie se basa en hechos reales de la década de 1980, cuando se tenía la idea que los cultos adoradores del diablo estaban corrompiendo a los más jóvenes. El “Hellfire Club” es el objetivo debido a sus vínculos con Dungeons & Dragons, un juego que fue objeto de sospechas similares en la vida real debido a sus supuestos mensajes demoníacos.

“El pánico satánico de la época definitivamente estaba en la columna vertebral de mi personaje”, dijo a Men’s Health Joseph Quinn, que interpreta a Eddie. Mientras que un tuit de la cuenta oficial de Netflix Geek confirmó que el personaje de Eddie se inspiró específicamente en la historia real de Damien Echols, miembro del West Memphis Three, después de que los hermanos Duffer vieran el documental Paradise Lost.

