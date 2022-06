Cifra de ballenas enmalladas en EU va en descenso, pero aún hay amenaza, alerta NOAA

Por Patrick Whittle

PORTLAND, Maine, EU, 29 de junio (AP) — El número de ballenas enmalladas ha disminuido recientemente, pero las redes de pesca siguen siendo una amenaza crítica para las especies raras, dijo el Gobierno estadounidense en un informe publicado el martes.

Esta cifra supone un descenso del 25 por ciento con respecto al año anterior y es inferior al promedio de los últimos 13 años, según la agencia.

Las redes de pesca son una de las dos mayores amenazas para las especies de ballenas en declive, en particular las ballenas francas del Atlántico Norte, de las que hay menos de 340 ejemplares en el mundo.

