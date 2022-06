Otros dos migrantes mueren en Texas; ya son 53, 40 hombres y 13 mujeres

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- El número de migrantes que murieron tras ser encontrados en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, subió a 53, de acuerdo con autoridades médicas.

La noticia se dio a conocer luego de que en esta mañana fallecieran dos personas más de las que se encontraban en hospitales de la zona.

La oficina del forense del condado de Bexar detalló que entre las víctimas hay 40 hombres y 13 mujeres. Hasta el momento, los fallecidos pertenecen a México, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Para el martes por la tarde, los forenses habían identificado de manera preliminar a 34 de las víctimas, dijo la Comisionada del condado de Bexar, Rebeca Clay-Flores, representante del distrito donde quedó abandonado el camión. Faltaba confirmar esas identidades con huellas digitales u otros medios, y no había plazos para finalizar el proceso, añadió.

“Es un proceso muy tedioso, triste y difícil”, dijo la funcionaria.

Los cuerpos, descubiertos el lunes por la tarde, estaban abandonados en las afueras de San Antonio, en lo que se cree es el episodio de contrabando humano más mortífero que se conozca en la frontera entre México y Estados Unidos. Más de una docena de personas, entre ellas cuatro niños, fueron hospitalizadas. Arrestaron a tres personas.

Funcionarios de México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras acoraron trabajar de manera conjunta para apoyar a los migrantes heridos, así como a las familias de las víctimas que murieron tras ser abandonados en la caja del tráiler, informó este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que los acuerdos se realizaron en un encuentro realizado en la Embajada mexicana en Estados Unidos, el cual tuvo la participación de: Blas Núñez Neto, Subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés); Mario Búcaro Flores, Canciller de Guatemala; Alfonso Quiñones, Embajador de Guatemala en Estados Unidos; Esteban Moctezuma, Embajador de México en Estados Unidos.

Así como Roberto Velasco, Jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Jesús Tamayo, agregado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Embajada de México; Javier Bu Soto, Encargado de Negocios de la Embajada de Honduras en Estados Unidos y miembros de sus equipos de trabajo.

📄#ComunicadoConjunto | México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras acuerdan trabajar de manera coordinada, ante la tragedia en San Antonio, Texas.

🔗 Link: https://t.co/a0dlaXZ1kf pic.twitter.com/98rMUy5Qa4

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) June 29, 2022