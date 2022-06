Yalitza Aparicio se une al elenco de la serie Mujeres Asesinas para Vix+

Por Armando Tinoco

Los Ángeles, 29 de junio (LaOpinión).- TelevisaUnivision anunció hoy que una nueva versión de la exitosa serie Mujeres Asesinas llegará en exclusiva a ViX+, su nuevo servicio global de streaming premium con suscripción (SVOD) que se lanzará en julio. Yalitza Aparicio, nominada al Óscar a Mejor Actriz en el 2019, será una de las reconocidas figuras que participará en un episodio de este drama psicológico que empezó grabaciones este mes.

La galardonada serie unitaria que llegó a ser una de las más populares de la televisión mexicana se renueva con historias inéditas, un elenco estelar y guionistas y directores de renombre. Bajo la pluma de la reconocida escritora española Alicia Luna, ViX+ presenta ocho historias originales mexicanas, inspiradas en el libro de Marissa Grinstein Mujeres Asesinas.

“Las nuevas generaciones y fans de Mujeres Asesinas podrán disfrutar de una versión renovada de esta popular franquicia. Con una propuesta arriesgada, la serie cuenta cada historia desde el punto de vista de quienes vivieron situaciones extremas que las llevaron a cometer un asesinato”, dijo Vincenzo Gratteri, vicepresidente sénior de desarrollo de ViX+. “Contamos con un talento de primera, tanto delante como detrás de cámaras que en conjunto han logrado crear una nueva esencia de la antología que rompió barreras y encantó al público internacionalmente”.

