España: Filtran audios de Sergio Ramos donde pide ayuda para ganar el Balón de Oro

De acuerdo con el medio El Confidencial, el defensor central del PSG solicitó a Luis Rubiales, a través de mensajes de audio por WhatsApp, que moviera sus hilos en la UEFA para favorecerlo por el bien del futbol español.

Los Ángeles, 29 de junio (LaOpinión).- El medio que reveló los audios comprometedores entre Gerard Piqué y Luis Rubiales, El Confidencial, volvió a dar la nota con nuevos audios filtrados y el destinatario nuevamente es el Presidente de la RFEF, pero esta vez por una petición de Sergio Ramos, el exjugador del Real Madrid.

En la conversación que tuvieron por WhatsApp se escucha al ahora futbolista del PSG solicitando a Rubiales que mueva sus influencias para ayudarlo a ganar el Balón de Oro 2019 y el The Best; de la misma forma, el presidente de la federación se comprometió a ayudarlo en lo que pudiera.

“Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el futbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo”, solicitó de inicio el defensa central.

“Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena, creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico papel final en la Champions. Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme”, respondio Rubiales.

Y la conversación siguió con Ramos diciendo: “Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. Infantino da el The Best que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos”, concluyó el jugador español.

Como ya lo sabemos, esta petición no surtió efecto, ya que el ganador de esa edición del Balón de Oro fue Lionel Messi, aunque también sabemos que la influencia de Rubiales no pesaba mucho, ya que el Balón de Oro lo otorga France Football, una revista ajena a cualquier organismo futbolístico, además de que el ganador se decide por una votación de 180 periodistas.

