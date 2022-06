Texas aumentará revisión de camiones luego de migrantes muertos hallados en tráiler

Greg Abbott volvió a responsabilizar al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de la muerte de los 53 migrantes.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo/Vanguardia).- El Gobernador de Texas, EU, Greg Abbott, anunció este miércoles que el Estado pondrá puntos de revisión de camiones en autopistas, luego del hallazgo de 53 migrantes muertos dentro de un tráiler en San Antonio el pasado 27 de junio.

“El DPS [Departamento de Seguridad Pública] creará e implementará una estrategia de punto de control que comenzará de inmediato… comenzarán a revisar a camiones como el que perecieron estas personas”, detalló Abbott durante su visita a Eagle Pass.

Además, expuso que no dará a conocer los detalles de la ubicación de dichos puntos para no alertar a los traficantes de personas.

“Como ya saben, el camión pasó por un retén fronterizo, no fue inspeccionado porque la Patrulla Fronteriza no tiene los recursos para inspeccionar todos los camiones. Y como consecuencia, la Patrulla Fronteriza no tiene el poder de salvar esas vidas”, dijo el mandatario estatal.

El republicano pidió a Biden incrementar el financiamiento a la Patrulla Fronteriza y aplicar políticas que aseguren los límites del sur del país.

“Muchas de estas vidas perdidas podrían haber sido prevenidas si Biden simplemente diera fondos a la Patrulla Fronteriza de EU e implementara las políticas que necesita”, añadió.

Por su parte, el director del DPS, Steven McCraw, detalló que estos puntos de revisión serán instalados en sitios como Houston, El Paso y San Antonio, zonas en las que las autoridades han detectado la operación de traficantes de personas.

Tras la reunión de análisis, el mandatario supervisó el despliegue que se tienen de las diferentes corporaciones policíacas, y se encuentran desplegadas a orillas del Río Bravo, bajo los puentes internacionales.

Las autoridades estiman que, en los últimos meses, han cruzado más de 10 mil migrantes por la frontera de Coahuila hacia Texas, principalmente por Piedras Negras y áreas cercanas.