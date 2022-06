“Sinvergüenza”: Danna Ponce revela más casos de abuso sexual por parte de Coco Levy

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- Después de que Jorge “Coco” Levy respondiera a la acusación por supuesto abuso sexual de Danna Ponce, la actriz reaccionó sobre el productor.

Esta mañana, “Coco” Levy compartió un comunicado a través de sus redes sociales tras la denuncia en su contra por presunto abuso sexual y acoso, asegurando que los señalamientos en su contra son falsos y comentó que actualmente ya se encuentra trabajando en su defensa.

“Soy ‘Coco’ Levy y como saben quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi madre y como yo he educado a mis hijas[…] Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida”, mencionó el hijo de Talina Fernández.