Francia investiga al policía que mató a joven de 17 años por “homicidio voluntario”

Nanterre, Francia, 29 de junio (AP).— La justicia francesa investigará al agente de policía que mató de un disparo a un conductor de 17 años por “homicidio voluntario”, dijo la Fiscalía el jueves, tras dos días de incendios y protestas violentas.

Durante la noche, los manifestantes prendieron fuego a autos y edificios públicos en los suburbios de París y los disturbios se propagaron a otras ciudades y localidades de Francia, a pesar de aumento de las medidas de seguridad y de los llamados del Presidente a la calma.

El asesinato de Nael durante un control de tráfico el martes, grabado en video, conmocionó al país y avivó las antiguas tensiones entre los jóvenes y la policía en los complejos de viviendas sociales y en otros vecindarios desfavorecidos en toda Francia.

El Fiscal de Nanterre, Pascal Prache, explicó que, en base a una investigación inicial, concluyó que “no se cumplieron las condiciones para el uso legal del arma”.

Se ha nombrado a dos magistrados instructores para que dirijan la investigación, añadió.

