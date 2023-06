Xóchitl Gálvez es representante de la oligarquía y “de la escuela de Fox”, dice AMLO

El Presidente señaló que la Senadora panista tiene el mismo pensamiento que Vicente Fox de no otorgar pensión a los adultos mayores.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que Xóchitl Gálvez tiene “mucha fuerza con la oligarquía” y “muchísimo jale con los fifís”, luego de que antier la panista lanzara un video en el que expresaba sus aspiraciones presidenciales para el 2024.

“Esta señora [Xóchitl Gálvez] tiene mucha fuerza en los de arriba, en la oligarquía, tiene muchísimo jale con los fifís o los aspirantes a fifís“, dijo en su conferencia de prensa.

Además, el mandatario señaló que la Senadora está en contra de las pensiones para adultos mayores, a pesar de haber sido desmentido por la misma Gálvez.

“Desde hace mucho tiempo, desde que lo iniciamos cuando fui Jefe de Gobierno es el programa de los adultos mayores y ahora más, es el programa que la gente aprueba más. Es el programa que no querían los conservadores, ¿no? Que había que mejor poner a trabajar al adulto mayor decían [Vicente] Fox y Xóchitl [Gálvez], que ahora está muy activa como representante de la oligarquía, con el mismo pensamiento de Fox, incluso trabajó con Fox, es de la escuela de Fox”, recordó.

“Tienen esa mentalidad como si el adulto mayor no hubiera trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Ese programa es el más aceptado, también es el que más les molesta a los reaccionarios, a los conservadores corruptos”, agregó.

El pasado martes 27 de junio, Xóchitl Gálvez confirmó que competirá para ganar la candidatura presidencial de la alianza Va por México rumbo al 2024, un día después de que la coalición del PRI-PAN-PRD definiera el método de selección de la persona que encabece el bloque.

¡Se va en contra de @XochitlGalvez! AMLO no deja ni a sol ni a sombra a la senadora Xochitl y ahora aseguró que representa a “la oligarquía” y que tiene el mismo pensamiento del expresidente @VicenteFoxQue sobre programa sociales. pic.twitter.com/NvPbnipJrN — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 29, 2023

A través de un video publicado en sus redes sociales, la Senadora aseguró que será la primera Presidenta de México.

“Entendí que la puerta de Palacio Nacional sólo de abre de adentro hacia afuera. Por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo: ¡Voy a ser la próxima Presidenta de México!”, expuso.

LA POLÉMICA CON AMLO

López Obrador había mencionado que Xóchitl Gálvez era un funcionaria que quería eliminar las pensiones a los adultos mayores, según como se puede apreciar en un video que ha circulado por las redes sociales de una conferencia de prensa del 28 de noviembre de 2022, en donde menciona que está a favor de los apoyos económicos y que son necesarios, sin embargo, en la declaración más completa propone que los apoyos sean temporales.

Luego, Gálvez acusó que se desvirtuaron y que eran una mentira los señalamientos, pues ella votó a favor del programa de pensiones para su aprobación en el Senado, por lo que pidió un derecho de réplica en la conferencia de prensa diaria del mandatario.

Por su parte, el Presidente de México expresó que sólo le daría el derecho de réplica si la autoridad competente se lo pide. “Si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite porque ya es el colmo”, dijo.

El pasado 7 de junio, la panista celebró que un Juez le haya otorgado el derecho de réplica para acudir a la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se presentó el pasado 12 de junio a las puertas de Palacio Nacional, sin embargo, no fue recibida.

“Es un derecho que tengo por un amparo que gané. […] No pude ejercer mi derecho de réplica, esperaremos los 10 días que marca la Ley para que el Presidente presente su recurso y si no lo presenta, entonces sí regresaré, y si lo presenta, seguiré peleando en los tribunales, en el Colegiado, tres meses más”, dijo tras el rechazo.

“Lamento que el Presidente ignore una orden judicial, no cumpla su palabra y se encierre en su Palacio. Como siempre, las puertas de Palacio Nacional están cerradas a los ciudadanos. No vengo aquí a reclamar o montar un show, no vengo a pedirle al Presidente ni una pizca de su popularidad, vengo aquí a reclamar respeto”, añadió.