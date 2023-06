Sheinbaum se reúne con empresarios en Michoacán; Adán responde a Ebrard por gastos

Monreal hizo llamado a contrincantes a moderar su uso de publicidad, sobre todo con espectaculares y bardas pintadas; Noroña presentó en Campeche el “Noroña-bus”, su librería móvil con el que hará sus recorridos.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- La y los precandidatos de la izquierda continuaron sus recorridos este jueves alrededor del país, donde hablaron sobre la importancia de la Cuarta Transformación; sin embargo, también lanzaron críticas al proceso interno.

De los seis candidatos de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

SHEINBAUM DESTACA TRABAJO EN EL CAMPO Y A LÁZARO CÁRDENAS

La exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó este jueves al estado de Michoacán, donde ofreció una asamblea informativa desde el puerto de Lázaro Cárdenas y destacó el apoyo al campo.

En el evento organizado esta tarde, se reunió con simpatizantes, población y líderes sindicales de la localidad.

Asimismo, recordó el trabajo que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el municipio costero michoacano, donde se encargó del rescate a Fertinal de la privatización para permitir que el fertilizante sea gratuito para las y los campesinos.

“En la época de Salinas de Gortari se privatizó todo. [Después] llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una visita a Lázaro Cárdenas y visitó la empresa que produce fertilizantes, y le dijo al Secretario de Finanzas que había que echar a andar la planta de fertilizantes”, recordó.

Hicimos una parada en el municipio de La Unión en nuestro camino a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Así nos recibieron. Amor con amor se paga. ❤️ pic.twitter.com/OZbCLqvZw9 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 29, 2023

Además, aprovechó la oportunidad para rendir homenaje y reconocer el trabajo que el expresidente Lázaro Cárdenas encabezó durante su sexenio, el cual comprendió desde 1934 a 1940.

“Pasó a la historia por consagrar muchos de los anhelos de la Revolución Mexicana, a Lázaro Cárdenas se le recuerda por haber hecho la verdadera Reforma Agraria en nuestro país, se le recuerda por la Expropiación Petrolera, por ser uno de los grandes héroes que marcaron nuestra patria”, agregó.

Dichos honores se extendieron en su cuenta de Twitter, donde también resaltó la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Colegio de México (Colmex) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la asamblea informativa, también hizo un llamado a la continuidad de la Cuarta Transformación y “cerrarle el paso” a la corrupción que sucedieron en gobiernos anteriores.

En la historia de nuestro gran país hay hombres y mujeres valientes que tomaron decisiones históricas que transformaron la vida de las y los mexicanos, y construyeron una patria soberana. El general Lázaro Cárdenas del Río hizo realidad la reforma agraria, dejó instituciones… pic.twitter.com/8P41JfRRiM — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 29, 2023

Para ella, la 4T significa “derecho a la educación, derecho a la salud, significa que el salario siga aumentado, queremos que haya trabajo digno, queremos que se cumplan los derechos del pueblo de México, porque ya vivimos muchos años en donde se rescataba a los de arriba y a los de abajo no se les daba nada”, puntualizó.

EBRARD CELEBRA RECHAZO DEL INE A SUSPENDER RECORRIDOS Y ACTOS PÚBLICOS DE ASPIRANTES

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón expresó su alegría a la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) a rechazar el proyecto que pretendía que las asambleas informativas de los precandidatos de Morena rumbo a la elección presidencial de 2024 fueran privadas.

En su visita al estado de Tlaxcala, el exfuncionario señaló que la postura de la mayoría de las y los consejeros del INE coincide con la dirigencia de Morena, en donde señalan que la designación del Coordinador de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación no implica ninguna violación a la Ley, tanto en materia electoral como constitucional.

Sin acarreos, ni despilfarro de dinero, Marcelo Ebrard llega a Tlaxcala donde lo reciben con mucho amor y cariño 🥰 #MejorMarcelo para representarnos en 2024pic.twitter.com/LHph2GFaYp — Gisela García (@giselanoticias) June 29, 2023

“Por esos estamos en este proceso, y contribuye a que podamos participar en libertad, porque sería muy raro que no nos dejaran realizar este recorrido a favor de México y de los estados”, apuntó.

Además, volvió a insistir en la necesidad de fiscalizar el proceso interno de Morena y sus partidos aliados; así como también incentivar a la realización de debates entre la y los seis participantes.

“El pueblo quiere que seamos claros, que seamos transparentes, el monto que fijó es de cinco millones, todo el mundo lo va a fiscalizar, no va a depender de que yo lo diga”, dijo.

Como parte del ejercicio de transparencia, prometió publicar semanalmente los gastos efectuados en sus recorridos por el país.

Cariño y abrazos en Tlaxcala pic.twitter.com/A96lElIaS8 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 29, 2023

En cuanto a la propuesta de debates, reconoció que, aunque firmó el acuerdo que le hizo entrega la dirigencia de Morena al momento dle registro, dijo que insistirá en que pueda celebrarse dicho mecanismo.

“Creo que serían muy útil y más porque se tienen que presentar un Plan de Gobierno, entonces si se va defender, pues cada quien que presente su punto de vista, que abran la comisión de debates”, añadió.

SON VERIFICABLES: ADÁN SOBRE SUS GASTOS

Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, aseguró que los gastos relacionados a sus recorridos por el proceso interno que reportó son públicos y verificables.

Durante su visita al estado de Baja California, Augusto López dijo que los 395 mil 683 pesos gastados durante su primera semana de viajes por su gira promocional como aspirante a candidato presidencial pueden verificarse.

🔴 ¡Espectacular recibimiento! El pueblo de Tijuana ya eligió: ¡@adan_augusto PRESIDENTE! 🗣️👏🏼 pic.twitter.com/O19r6YEwvK — Al Momento 4T (@Almomento4T) June 29, 2023

Además, afirmó que dicho dinero no proviene de recursos públicos sino de sus ahorros personales. Sin embargo, prometerá verificarlos.

El día de ayer, el excanciller Marcelo Ebrard se lanzó contra Adán Augusto luego de que éste revelara que gasto casi 400 mil pesos durante la primera semana de gira promocional por el país.

“¿Tú le creíste?”, preguntó Ebrard durante un encuentro con medios de comunicación en Nuevo León, estado que hoy acudió para visitar y proseguir con su recorrido.

En la ciudad de Monterrey, el exsecretario de Relaciones Exteriores insistió en la falta de transparencia en el origen de recursos que sus contrincantes de partido han empleado para financiar sus respectivos recorridos y actos promocionales, por lo que exhortó nuevamente a Morena a que tome medidas al respecto.

🔴 @adan_augusto López Hernández desglosa gastos de su gira por el país ante el pueblo de Guaymas, #Sonora. pic.twitter.com/d7H81RGNS7 — Al Momento 4T (@Almomento4T) June 28, 2023

“No hay una transparencia clara de cuál es el origen de los recursos y en la proporción de recursos que se están gastando”, añadió.

Un día antes, en un evento organizado en el kiosko del centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, denunció la “evidente desproporción” de los recursos utilizados por algunos precandidatos de Morena en sus recorridos por el país.

“No escapa de mi atención que haya una gran desproporción de recursos. Me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta también que el pueblo no se deja; somos un pueblo sabio, como dice el Presidente”, señaló.

ASPIRANTES DEBEN MODERARSE CON PUBLICIDAD: MONREAL

El expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, se unió a las críticas que otros precandidatos han hecho sobre el presunto derroche de recursos que contrincantes suyos han empleado en sus respectivas giras.

A su llegada al municipio de Cuitzeo, en el estado de Michoacán, el Senador morenista cuestionó la cantidad de mantas, bardas pintadas y espectaculares empleados para que los demás aspirantes puedan promocionarse.

“No voy a denunciar, pero sí los aspirantes tienen que tener una autocontención, una moderación, porque no le gsuta a la gente el derroche y el dispendio, y creo que nuestra lucha siempre fue contra eso”, dijo.

En cambio, él aseguró que no tiene ninguna de ellas; sin embargo, confía en el apoyo que recibe de la gente que simpatiza con su trabajo.

“Ahorita venía por la carretera de México hasta acá y yo esperaba que al menos una por casualidad apareciera una mía y no, no pude; ni una lona, ni una manta, ni una barda ni un espectacular. No tengo ninguna sola, pero aquí está la gente y no son las mantas, los espectaculares y las bardas las que deciden. Tengo mucha confianza en la gente”, añadió.

Vamos con @RicardoMonrealA!!

En Michoacán estamos con Monreal!!. pic.twitter.com/etAb8P4r4U — Tomás Guerrero (@Lic_TomasG) June 29, 2023

Afirmó que Morena surgió como un partido que va en contra del derroche, por lo que este es el momento en que no pueden “caer en eso”.

NOROÑA GASTA MÁS DE 600 MIL PESOS EN EL NOROÑA-BUS, SU LIBRERÍA MÓVIL

El Diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, repotó 656 mil pesos de gasto para adaptar el “Noroña-bus”, una librería móvil que lo acompañará durante su recorrido por el país.

En su llegada a Campeche, el legislador con licencia aseguró que sus gastos durante la primera semana fueron menos que sus contrincantes; sin embargo, la inversión en el “Noroña-bus” lo escaló demasiado.

“Costó 656 mil pesos, entonces ahora resulta que voy a tener que ayunar las siguientes dos semanas porque dicen Marcelo [Ebrard] y Adán [Augusto López] que han gastado casi nada y ya los rebasé yo, ¡qué barbaridad! Ya está rota la austeridad”, sentenció.

Fernández Noroña acudió a la ciudad de San Francisco de Campeche para proseguir con las asambleas informativas que realizará de cara en su búsqueda de encabezar la coordinación nacional en la defensa de la cuarta transformación, por lo que, aseguro, que uno de los puntos medulares que tiene que atenderse es respecto a la alimentación de todos los ciudadanos.

“El motivo que me trae a Campeche es para realizar las asambleas informativas con la ciudadanía, porque son los ciudadanos quienes decidirán cuál de todos los contendientes será el coordinador de la defensa de la cuarta transformación, y mi reunión aquí, en Carmen y próximamente en Escárcega es presentarme ante los ciudadanos”, dijo.

Precisó que una de las situaciones que tienen que ser atendidas desde el plano nacional, es que cada mexicano independientemente de su edad y sexo, un nivel educativo pueda garantizar de la ingesta de los tres alimentos del día, dónde proyecta que en todos los centros educativos de nivel básico todos y cada uno de los estudiantes puedan tener garantizado el desayuno almuerzo y la cena.

Fernández Noroña, indicó que el resto de su viaje por los estados del Sureste y centro del país lo realizará en compañía del Noroña-bus, qué es un vehículo adaptado para que pueda recorrer grandes distancias, pero que, además, tendrá como finalidad la distribución del libro “La Casa Blanca” de manera gratuita que es de su autoría, así como la venta de ejemplares de otras editoriales.

Cerca del medio día fue trasladado por tierra hacia la cancha techada del “7 de agosto”, dónde sostuvo una reunión de al menos una hora con los ciudadanos y militantes petistas en la capital del estado, dónde también, les presento el Noroña-bus que estará está tarde en el Parque Principal del municipio para hacer entrega de los ejemplares de su libro a los interesados.

— Con información de PorEsto