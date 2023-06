Un choque entre camión de personal y tren deja 3 muertos y 13 heridos en Jalisco

El accidente ocurrió sobre el camino que conduce de Huaxtla a Santa Cruz de Astillero; hay 13 lesionados, uno de ellos se encuentra grave.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- Un choque entre un camión que transportaba personal y un ferrocarril dejó al menos tres muertos y 13 heridos en el municipio El Arenal, Jalisco.

Autoridades estatales confirmaron el saldo oficial en la zona del accidente, el cual ocurrió sobre el tramo carretero que va de Huaxtla a Santa Cruz de Astillero.

“Cuando llegamos tenemos un choque de alcance del tren con el autobús. Lo que es un camión de transporte de personal donde desafortunadamente tenemos tres personas fallecieron; una persona reportada como grave, que ya fue trasladada al hospital más cercano, que es en Tala; y tenemos otros 12 lesionados, que los reportan entre leves a regulares”, detalló el comandante Óscar Javier Gómez Santacruz de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Los primeros reportes señalaron que la unidad de transporte es propiedad de la empresa de berries Gran Vita y recién salía de la compañía con destino al pueblo de Huáscato, ubicado en el municipio de Degollado, pero el conductor quiso ganarle el paso al tren que finalmente lo impactó por detrás.

#AlMomento atendemos choque de camión de transporte de personal y el tren, en el municipio de El Arenal, de este accidente 13 personas resultaron lesionadas, 3 más perdieron la vida. pic.twitter.com/H17RbFcrkg — Protección Civil JAL (@PCJalisco) June 29, 2023

“Alcanzamos a ver un choque por alcance, posiblemente el autobús quiso ganarle el paso al tren. El choque se ve en la parte posterior del vehículo. Los peritos serán los que den la razón de quién tuvo la culpa y cuáles fueron las causas”, relató Gómez Santacruz.

El personal de Protección Civil de Jalisco también reveló que las personas que fallecieron son hombres y que los 13 lesionados tienen entre 30 y 40 años de edad.

Además, indicó que aún no se ha informado por qué el tren no detuvo su marcha después del accidente, aunque consideran que pudo no darse cuenta.

