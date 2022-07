Elección de delegados destapa irregularidades: denuncian acarreo y compra de votos

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– La confrontación interna en Morena se agudizó otra vez con motivo de la elección de delegados a su III Congreso Nacional, que se celebrará este sábado y domingo en los 300 distritos electorales del país, con la proliferación de denuncias de irregularidades que van desde acarreos y compra y coacción de votos hasta el uso de recursos públicos para favorecer a personajes y grupos.

Son tantas las denuncias públicas en la víspera de la celebración de las 300 asambleas distritales del partido en el Gobierno, incluida la integración de “brigadas cazamapaches”, que hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador repudió estas prácticas que, definió, son “rémoras del antiguo régimen” que deben erradicarse con la participación libre de los ciudadanos.

“No se puede hacer política sin pueblo, sin amor al pueblo, y no se puede hacer política con trampas. El que hace trampas, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático, no es de izquierda. El corrupto no es de izquierda. Puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa y sin escrúpulos morales no es de izquierda. Ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto”.