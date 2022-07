Kristyan Ferrer, entre el cine y el streaming con Un extraño enemigo 2

Kristyan Ferrer, nominado en tres ocasiones al Premio Ariel, por las cintas Días de gracia Guten Tag, Ramón y 600 millas, desea seguir desarrollando su carrera en el cine y el streaming por ello ya espera el estreno de un par de cintas en las que actuó y, a la par la llegada de Un extraño enemigo 2.

León, Guanajuato, 29 de julio (SinEmbargo).- El actor Kristyan Ferrer, uno de los invitados especiales de la edición de plata del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés), está de fiesta con el séptimo arte con el que ya tiene pactados nuevas cintas, pero sin dejar atrás su bien aventurada entrada al streaming.

El proyecto más próximo a estrenar es una película dirigida por el cineasta Julián Robles.

“Estamos esperando el estreno de El Eclipse, que es una película que ya habíamos finalizado hace un par de años. Hicimos un primer corte, fuimos a los Estudios Churubusco, ahí hubo mucha gente que la vio, al parecer gustó mucho. Estuvo Dolores Heredia, Luisa Huerta, Fernando Álvarez Rebeil. Vimos la película y al perecer le fue bien”, dijo el actor de 27 años durante su estancia en el festival del bajío.

Ferrer será el protagonista de la historia en la que Luisa Huerta tomará el papel de su abuela y Heredia será su madre.

“Es un drama familiar que ocurre un día en el que va a ver un eclipse. El drama se detona cuando el padre de esta familia se muere en un accidente que nunca termina por cerrarse por completo, que es lo que sucedió, y el único hijo, el único hombre de esa familia, tiene que hacerse cargo de las mujeres”, adelanta.

A la par de esta cinta, Ferrer también ya espera el estreno de la segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video, Un extraño enemigo, un thiller político inspirado en la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 contada sobre la mira de los gobernantes involucrados en el asesinato de los estudiantes, y teniendo como protagonista al político Fernando Barrientos (Daniel Jiménez Cacho).

“En términos de estructura antes hablábamos de un período de meses, ahora vamos a hablar de un período de años y prácticamente existen todos los mismos personajes. Todos tienen una continuidad y van a aparecer unos más siniestros que nuestro protagonista, Fernando Barrientos”, reveló ante medios.

Sin ofrecer detalles sobre el rumbo que tomará esta segunda entrega de capítulos, el actor destaca que nuevamente la trama correrá bajo un grupo de escritores dirigidos por Gabriel Riptein.

“Es una serie sofisticada, tiene sí grado de dificultad. Gabriel Ripstein es un asiduo de la complejidad humana y respeta mucho al espectador. Yo lo llegué a visitar ahí en su cuarto de escritores y me consta que era un trabajo arduo. Conocí unas versiones interesantes de la historia que a veces por presupuesto o porque no cabían en la historia, hay cosas que se tuvieron que ir, pero me queda claro que fue una escritura muy complicada”.

Ferrer tiene el papel de Beto, un joven estudiante que termina por traicionar a sus demás compañeros de movimiento. Aunque su papel está basado en una historia real, asegura que en esta segunda temporada el guión tiene más libertad yse permite imaginar realidades diferentes a lo que sucedió aquel 1968.

“Mi personaje tiene un rol completamente distinto. No tratamos de mantener de quien está basado el personaje, sino que ahora ya tiene otra historia alterna a la de Daniel Jiménez Cacho”.

“Yo nunca pienso en términos de copiar u hacer una imitación, trato de mantener el drama vivo de la escritura, de lo que desea en este caso Gabriel porque no me gusta trabajar desde ese lugar. Además que creo que es mucho más interesante, hay una frase de una película que se llama El ciudadano ilustre en donde le preguntan al personaje de Oscar Martínez que qué tanto es verdad y qué tanto es mentira, y el contesta: ‘¿Eso importa mi amigo?’. Entonces es un poco eso, como que hablamos es de la condición humana y no tratamos de hacer una cosa panfletaria o de denuncia con una agenda política”, explica.

Kristyan Ferrer, nominado en tres ocasiones al Premio Ariel, por las cintas Días de gracia (2012), Guten Tag, Ramón (2015) y 600 millas (2016) desea seguir combinando el cine y las series, proyectos que define como diferentes, pero cada uno con sus propias cualidades.

“Es a veces nostálgico porque la verdad a veces el cine es mi casa y las formas de producción siempre cambian. Está mutando a una cosa que en parte me alegra, en parte no tanto, porque se está produciendo mucho, pero creo que estamos en una carrera que creo que no tiene un fin tan concreto”, reflexiona.

“Hay gente que ha encontrado maneras de contar historias en la televisión porque uno actúa lo que a uno le escriben, pero he encontrado un espacio diferente para explorar. Yo creo que al final del día sean cine, sean series, no importa el espacio, importa la historia, importa el contenido”.

El actor también ya prepara una cinta llamada Lluvia, ópera prima del director Rodrigo García Saiz, y cuyo elenco está compuesto por Bruno Bichir, Cecilia Suárez, Arcelia Ramírez, Karina Gidi, Montserrat Melendez, Tiaré Escándalo, por mencionar algunos.

En el streaming ya tiene dos proyecto, una con Paramount y otra para Vix+, ambas a cargo de José Manuel Cravioto y de las que aún no puede revelar detalles.

Son proyectos muy distintos, son proyectos bastante prometedores. Uno es una comedia bastante padre y la otra es una cosa de la que no voy adelantar mucho.