Asamblea de la ONU reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible

NACIONES UNIDAS, 29 de julio (AP).— La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el jueves por abrumadora mayoría una resolución que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, una votación que el Secretario General António Guterres calificó de “histórica”.

Se emitieron 161 sufragios a favor y cero en contra en el organismo mundial de 193 miembros, con la abstención de ocho países: China, Rusia, Bielorrusia, Camboya, Irán, Siria, Kirguistán y Etiopía.

La resolución, basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, pide a todas las naciones, organizaciones internacionales y empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todas las personas.

Guterres advirtió que la adopción de la resolución era sólo el principio.

I welcome the adoption of the #UNGA resolution recognising the human right to a healthy environment – an important tool for accountability and climate justice.

The well-being of people around the world and the survival of future generations depends on the health of our planet.

— António Guterres (@antonioguterres) July 28, 2022